Nicolás Occhiato habló de su enfrentamiento con Mario Pergolini: “No está bueno lo que piensa”

La “guerra” entre Mario Pergolini y Nicolás Occhiato se reavivó el martes por la noche en una nueva emisión de LAM (América TV), el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito. En el piso estuvo como invitado el conductor y empresario, quien en plena pandemia fundó Luzu TV, su productora de contenidos que este año creció exponencialmente en sus visualizaciones en YouTube, donde se transmiten sus ciclos. “No entiendo lo que hace Mario”, expresó Occhiato, quien comanda el programa Nadie dice nada, que diariamente acumula cerca de 84 mil reproducciones en YouTube.

Occhiato respondió a las declaraciones de Pergolini, quien había puesto en duda la veracidad de esos números. “A Mario no lo conozco, no me lo crucé nunca ni hablé nunca”, dijo el exganador de “Bailando por un sueño”. “¿Le sacaste mucho público?”, quiso saber De Brito. “No, no, son públicos distintos, de generaciones distintas”, respondió Occhiato. “Lo que yo no entiendo... Lo que no está bueno es que alguien como él, que sabe tanto de tecnología, piense eso [que hay un retoque de las métricas] porque está a la vista”. “Es una burrada”, acotó la periodista Fernanda Iglesias, panelista de LAM. “Claro”, secundó Occhiato. “Los de Google me dijeron que si ven algo raro me cierran el canal”, sumó.

Las declaraciones de Mario Pergolini y Nicolás Occhiato en LAM (América TV)

“Cuando nosotros empezamos con Luzu había 1500 personas mirándonos, fuimos creciendo de a poco. Además, la gente mira más Luzu a las seis de la tarde, cuando no tenemos nada al aire, porque mira lo de la mañana”, amplió y mostró las pruebas al aire con su celular. “Tenemos 2.9 millones de usuarios únicos del canal en general”, contó Occhiato, ratificando que esos números son imposibles de alterar. En contraposición a su enfrentamiento con Pergolini, destacó la actitud de Andy Kusnetzoff. “Con él hablamos y nos llevamos bien”, compartió.

En julio, también en diálogo con LAM, Pergolini se había pronunciado sobre la supuesta “trampa” que haría Luzu TV: “Llamé a los de Luzu y les dije: ‘mirá a mí me chupa un huevo lo que mida cada uno’. Lo hice a través de Diego Leuco [el conductor de Telenoche también conduce un ciclo en Luzu, Antes que nadie]. Esto no es como el rating, a ninguno nos afecta si ponen a uno o ponen a otro, esto pasa por otro lado”.

Con Nico Occhiato y Nati Jota, el equipo de LUZU TV entrevistó a Lionel Messi y se quedó con la foto viral más increíble Instagram: @nicoocchiato

En ese momento, Occhiato no entendió por qué se habían dudado de sus números y habló del objetivo de Luzu TV en la creación de contenidos: “Yo arranqué con este proyecto personal en Zoom y en pandemia con un grupo de gente que yo sentía que tenía algo para decir en un momento en el que podía hacer bien y en el que se podía generar un impacto positivo en la sociedad. No había ningún otro medio que le hablara a mi generación ”, remarcó.

El equipo de Luzu consiguió la foto más buscada con Messi

El equipo de Nadie dice nada (LUZU TV) festejando el segundo gol de Lionel Messi frente a Honduras Instagram: @nicoocchiato

Semanas atrás, Occhiato y sus panelistas Nati Jota, Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña viajaron a Estados Unidos para cubrir el partido de la Selección Argentina ante Honduras para una señal de televisión y sus resultados se viralizaron en las redes sociales, en especial, una foto del festejo de Lionel Messi.

Las estrellas de YouTube, quienes atraviesan un gran momento en los mediodías de Luzu TV, fueron a cubrir el amistoso de la selección desde Miami, y saludaron a varios integrantes de la Selección, como Alejandro Gómez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en la previa al encuentro. Sin embargo, hubo un momento que los dejó boquiabiertos: cuando Lionel Messi convirtió el segundo gol de penal y se dirigió a festejarlo al costado del arco, donde estaban los miembros de Nadie dice Nada.

Nicolás Occhiato habla con Lionel Messi tras el amistoso con Honduras

El gran episodio quedó retratado en una imagen que compartieron todos en su cuenta de Instagram. “Mejor foto y momento de la historia”, escribió Nati Jota en su publicación. Pero eso no fue todo, ya que Nicolás Occhiato y Nati Jota también tomaron los micrófonos del streaming en vivo y esperaron a los futbolistas en el pasillo de prensa. A su móvil frenaron Paredes, De Paul y el mismísimo Messi.

“Miren este delirio de carrusel hasta el final, tengo tantas cosas en la cabeza que no las puedo expresar realmente, solo decirles que sueñen fuerte, que con mucho laburo y esfuerzo no tenemos límites, esto recién empieza”, escribió Occhiato en su cuenta de Instagram.

