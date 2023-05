escuchar

El 2007 fue, para Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, uno de los años más importantes de sus vidas ya que comenzaron a trabajar en Casi Ángeles (Telefe), la telenovela para adolescentes que además de ser un rotundo éxito a nivel nacional y de llevarlos a realizar giras por diversas partes del mundo, fue el motivo que los llevó a conocerse. Ante las cámaras, en medio de las largas horas de grabación, nació el amor que hoy continúa firme.

Nico Vázquez hizo una inesperada revelación sobre su intimidad con Gime Accardi: “Estoy apagado”

Ahora, 16 años después, no solo siguen juntos, sino que son una de las parejas más queridas por el público, cariño que se ganaron gracias a su transparencia, su calidez para con sus fans y la naturalidad que tienen ambos al momento de hablar sobre sus vidas. Esta última característica quedó más que evidenciada cuando, durante su paso por Noche al Dente (América), Nico Vázquez habló sin tapujos sobre su intimidad con la actriz y del inesperado efecto que tuvo el éxito de Tootsie en la misma.

Luego de varios años de gira con Una semana nada más, a comienzos del 2023, Nico Vázquez se animó a encarar un proyecto totalmente nuevo y desafiante. El 16 de marzo y pasados varios meses de ardua preparación, debutó como protagonista de Tootsie, la versión teatral del histórico film protagonizado por Dustin Hoffman y Jessica Lange que llegó a la pantalla grande en 1982.

Nico Vázquez en una de las funciones de Tootsie

La historia, que muestra como un actor desempleado se disfraza de mujer para conseguir un rol en una telenovela, no es fácil de llevar al escenario y, para Vázquez, implicó tanto una transformación física -bajó 5 kg para adaptarse mejor al papel- como largas horas de entrenamiento tanto actoral como musical.

Tras varias semanas en cartelera, la obra dirigida por Gerardo Gardelín es una de las preferidas de la Calle Corrientes y, actualmente, lidera el listado del espectáculo con mayor recaudación. Pero, aunque quien da vida al personaje de Michael Dorsey se encuentra disfrutando a pleno de la respuesta positiva de la gente, durante una íntima charla con Fer Dente reveló que tuvo cierto impacto en su vida puertas adentro.

Nico Vázquez y Gime Accardi están juntos hace 16 años (Foto Instagram @nicovazquezok)

En medio de la entrevista y luego de mencionar al pasar a Gime Accardi, el conductor señaló: “Son muy fogosos como pareja”. Sin nada de pudor, Vázquez admitió: “Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la líbido se baja un poquito”. No obstante. sumó: “Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante”.

Minutos después, ya en un tono romántico, Dente le pidió que hablara sobre el amor que lo une a quien, además de ser su esposa, es su amiga y colega. “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos”, comenzó, emocionado.

La romántica reflexión de Nico Vázques sobre su vínculo con Gime Accardi

Y continuó: “Vamos a cumplir 16 años juntos, que es un montón. Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor. Es difícil que yo pueda identificarla de una sola forma”. Para cerrar, manifestó: “Vos me preguntas qué es el amor y es Gime”.

LA NACION