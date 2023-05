Revelan que Camila Homs recibiría una “suma millonaria” para estar en el Bailando 2023

escuchar

En julio, la pantalla chica de América será el escenario del regreso de un clásico de la televisión argentina: Marcelo Tinelli se pondrá nuevamente al frente del Bailando. Ya en la cuenta regresiva de cara al esperado estreno, comenzó a trascender cada vez más información, incluyendo gran parte de las celebridades que conformarán a las 18 parejas que desplegarán sus habilidades frente al exigente jurado.

Ahora, apenas unos días después de que Camila Homs finalmente aceptara formar parte del ciclo tras rechazar una vez la propuesta, desde Mitre Live revelaron la “suma millonaria” que habría pedido antes de dar el sí.

Cuando, un par de meses después, Marcelo Tinelli anunció la inminente llegada del Bailando 2023 -noticia que hizo pública luego de firmar su nuevo contrato en América-, la pregunta que más resonó fue quiénes serían las celebridades que se sumarían al tan popular como polarizante certamen de baile.

Uno de los primeros nombres que resonó fue el de Cami Homs quien, a un año y medio de su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, ya logró ubicarse en el jet set de la farándula local. Pero aunque en un principio se habló de su participación como un hecho, ella aclaró que había rechazado la convocatoria debido a que no se sentía preparada ya que implicaba “mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental”.

No obstante, cuando leyeron la lista de parte de los confirmados en el magazine conducido por Ángel de Brito, el nombre de la mamá de Francesca y Bautista estaba entre los primeros. Esto, según explicaron, se debió a que logró llegar a un acuerdo con la producción para trabajar menos horas.

Quien se encargó de sumar detalles sobre el contrato fue Juan Etchegoyen que, a través de Mitre Live, reveló parte del acuerdo entre la modelo y la producción. “Tengo para contarte los detalles del contrato que une a Camila Homs con Bailando 2023, la ex de De Paul tiene todo cerrado y me pasaron información del detrás de escena... Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”, comentó.

Y, sobre un posible conflicto con su expareja, explicó: “Y otra cosa más quiero aclarar: ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado”.

Finalmente, en referencia al ya mencionado problema de la carga horaria que el trabajo implicaría para Homs, el periodista señaló que ella no estará tan presente en el programa como se creía. “Y lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen”, cerró.

Además de Homs, quienes bailarán ante el panel formado por Ángel de Brito, Marcelo Polino, Carolina “Pampita” Ardohain y Moria Casán son la modelo revelación Anabel Sánchez, la actriz y bailarina Juli Castro -hija de Momi Giardina-, los ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago, Coti Romero, Tomás Holder y Alexis “Conejo” Quiroga, la cantante Candelaria Tinelli, el músico “El Tirri”, la bailarina Lourdes Sánchez, la cantante Coki Ramírez y el estilista de las estrellas Kennys Palacios.

