Filtran una reveladora foto de Luciano Castro y Flor Vigna en medio de los rumores de crisis

A finales del 2021, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaban su romance luego de que se rumoreara durante semanas que estaban en una relación. Ahora, un año y medio después, volvieron a ubicarse bajo la mirada del ojo público, esta vez por las múltiples versiones que indican que estarían atravesando una crisis que podría terminar en el final de su noviazgo. Mientras algunos aseguran que están oficialmente separados pero que lo ocultan ante las cámaras y otros afirman que siguen juntos, se filtró una reveladora foto que zanjó el debate.

Flor Vigna y Luciano Castro están juntos hace un año y medio Santiago Cichero/AFV

Desde los comienzos de su relación, Flor Vigna y Luciano Castro no ahorraron en demostraciones públicas de cariño. Además de publicar íntimos momentos de pareja en las redes sociales, los tórtolos compartieron tiernos encuentros familiares, románticas escapadas, cientos de citas y se mostraron en repetidas ocasiones a los besos ante la mirada del público.

Asimismo, el actor se volvió uno de los principales apoyos de la ex Combate durante los inicios de su carrera musical -la cual debutó en noviembre del 2021- y, no solo fue la inspiración de algunos de sus temas más románticos, sino que también se animó a protagonizar dos de sus videos musicales. Incluso, para el que acompañó “Uy!”, la primera canción de Vigna, se preparó físicamente para poder realizar complejas coreografías acrobáticas.

Luciano Castro con un colorido look en el "Uy!", el primer videoclip de Flor Vigna captura de video

A pesar que, desde sus primeros meses como pareja, nunca tuvieron ningún conflicto o crisis mediática, en los últimos días sus nombres aparecieron en decenas de titulares de noticias cuando trascendió la versión de que, de manera repentina, se habían separado.

“Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, explicó Nancy Duré en Socios del espectáculo (eltrece).

Y, en referencia a El Divorcio, la obra de teatro en la que trabajaban juntos y de la que Vigna se bajó dos meses después del estreno, dijo: “La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación”.

La foto de Luciano Castro y Flor Vigna que desmiente los rumores de crisis

Aunque el actor aseveró que siguen juntos, la enigmática respuesta de la bailarina ante la misma pregunta aumentó las sospechas.“Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”, contó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Sin embargo, en las últimas horas trascendió una foto que aclararía la situación. Desde la cuenta oficial de Twitter de LAM (América), publicaron una postal que los muestra a Luciano y a Flor abrazados cariñosamente y a los besos. Ese encuentro se dio en la noche del miércoles, cuando la cantante se presentó en Skylab en el marco de un recital en homenaje a Rodrigo “el Potro” Bueno, quien hubiese cumplido 50 años el 24 de mayo.

Sobre la misma línea, la panelista del magazine conducido por Ángel de Brito remarcó que, desde su entorno, aseguran que están más enamorados que nunca y que se encuentran lejos de una separación.

