The Last of Us: el final alternativo que idearon los creadores de la serie pero que nunca vio la luz

No hay dudas de que la serie se convirtió en un éxito flamante: el 12 de marzo pasado se emitió el episodio final de la primera temporada de The Last of Us (HBO Max), que consagró a la producción como la más vista de la plataforma de streaming en Latinoamérica, al superar incluso a House of the Dragon. La historia basada en el videojuego homónimo de PlayStation sobre el apocalipsis zombie ya confirmó su segunda temporada, pero sus creadores revelaron cuál fue el final alternativo que nunca vio la luz: “Surgió un debate”.

Atención: este artículo puede contener spoilers del capítulo final.

En el capítulo 9 de la primera temporada, Joel [interpretado por Pedro Pascal] se implica en una intensa desesperación por salvar a Ellie [Bella Ramsey], que se infectó por el misterioso virus que acecha al mundo postapocalíptico y que, por alguna razón, es la única persona que no se convirtió en una criatura asesina. Finalmente, llegan al hospital, donde las Luciérnagas podrían estudiar la sangre de la pequeña con el objetivo de hallar una cura para la humanidad, pero la única solución que le plantean es sacrificarla.

El trailer del capítulo final de The Last of Us

El protagonista se enfrenta a la decisión de comprender que la muerte de Ellie es un paso inevitable para la supervivencia del mundo o si salva a su hija adoptiva y niega la posibilidad de hallar una vacuna. Sin dudarlo, Joel huye con la pequeña a un pueblo perdido, donde iniciarán una nueva vida, aunque no le cuenta a su compañera la verdad sobre la situación. Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Duckmann, revelaron un final alternativo que nunca salió a la luz.

“Ali Abbasi, nuestro director, estuvo experimentando. Se le ocurrió hacer una versión más larga y triste”, destacó Mazin, en diálogo con la revista GQ, días previos al estreno del capítulo final. Y detalló: “En ella, Ellie dice: ‘Está bien’, se da la vuelta y se marcha. Joel la sigue. Vemos a los dos caminando, no juntos, sino separados, hacia Jackson [el pueblo] y, luego, la imagen se desvanece. Había algo hermoso en ello, pero todos nos preguntamos: ‘¿Qué hacemos?’. Y surgió el debate de si la gente que jugó el videojuego se enfadaría más si el final no fuera tal y como se supone que tiene que ser o si fuera exactamente igual”.

Los motivos por los que el final no salió a la luz

Druckmann y Mazin profundizaron en los motivos por los cuales el final alternativo no prosperó. “Obviamente, hay una especie de ambigüedad moral en esa decisión. ¿Sigue la gente apoyando a Joel aunque mienta a Ellie a la cara? Cuando hicimos el juego y llegamos a ese final, no sabíamos si iba a haber otra parte”, apuntó. Y añadió: “Para la gente, fue más fácil aceptar que no era un cliffhanger, sino un final en toda regla. Con la serie, puede que digan: ‘Nos dejaron en cliffhanger’, porque saben que habrá una segunda temporada”.

ARCHIVO-. The Last of Us confirmó su segunda temporada

Mazin apuntó: “Terminar con ese primer plano de Ellie es una idea muy específica, sin saber lo que viene después y sin saber lo que hace. ¿Se aleja de él? ¿Caminó junto a él? ¿Cómo se siente? Ese momento nos deja suspendidos permanentemente. Creo que la gente se enfadará”.

