“Un Superman emo”: Nicolas Cage reveló la razón por la que nunca llegó a hacer realidad su sueño de convertirse en el Hombre de Acero

Después de muchos años, Nicolas Cage finalmente contó la razón por la que la película sobre Superman que iba a protagonizar, bajo la dirección de Tim Burton, nunca llegó a realizarse.

Mientras el actor, de 59 años, recibía el premio Variety Legend & Groundbreaker Award en el Festival de Cine de Miami, le habló a la audiencia sobre su pasada relación con el género de superhéroes y lo cerca que estuvo de cumplir su gran sueño de convertirse en el Hombre de Acero. “Querían que Renny Harlin [Duro de matar 2, Riesgo total] hiciera la película”, recordó Cage ante el público el domingo. “Me senté con Renny. Yo estaba haciendo otra película, él vino al motorhome y hablamos. Me gustaba Renny, pero pensé que si iba a hacer esto, era como un tiro al blanco al que tenía que pegarle ”, continuó.

El actor también explicó que en su lugar le pidió al director Tim Burton, que había dirigido a Michael Keaton como Batman en Batman, de 1989, y Batman Regresa, de 1992, que dirigiera la película, señalando que “era un gran fan” de su trabajo. “Pero en el estudio estaban asustados por ¡Marcianos al ataque!”, dijo Cage, refiriéndose a, posiblemente, una de las películas más discutidas de la filmografía de Burton, que vio la luz en 1996. “ Warner Bros. había perdido mucho dinero con el film. Esas películas son realmente extrañas, desafían y abren nuevos caminos, pero también enojan a mucha gente. Creo que se acobardaron con Superman Lives” .

“Ya se habían gastado mucho dinero construyendo los decorados y el vestuario”, recuerda. “Pero nunca se sabe. No quiero ser críptico, Cage, pero nunca se sabe”, continuó diciendo. El actor describió su interpretación del personaje como “ una especie de ‘Superman emo’ realmente diferente, aunque nunca llegamos a eso ”, culminó.

Nicolas Cage junto a Tim Burton en una prueba de vestuario de Superman. captura de Youtube - Archivo

Superman Lives fue finalmente cancelada tras años de reescrituras y rediseños. Aunque Cage nunca llegó a filmar la película, una imagen del actor con un traje de Superman y el pelo largo y castaño ha vuelto a circular en los últimos años gracias a un documental de 2015 titulado The Death of Superman Lives: What Happened?, el cual cuenta por qué la película fue finalmente eliminada.

El documental, que está disponible en DVD, Blu-Ray y VOD a través de su web oficial, cuenta que se filtró una foto de Cage con una versión inacabada del traje y que esta fue recibida con mucho enojo por parte de los fans. El actor acababa de ganar el Oscar en 1995 por Adiós a Las Vegas, pero los cinéfilos descontentos no creyeron que pudiera interpretar al icónico personaje de DC Comics.

El actor demostró su fanatismo por el hombre de acero cuando le puso a su hijo nacido en 2005 Kal-El, el nombre kriptoniano de Clark Kent. Nada fuera de lo común para quien decidió su apellido artístico por Luke Cage, el superhéroe de Marvel.

Hace un tiempo, la estrella contó que no quería que lo llamen actor. El artista norteamericano participó en el podcast Variety’s Awards Circuit en donde reflexionó sobre su rol dentro de la industria y habló de su película más reciente. Durante uno de los puntos claves de la entrevista, Cage aseguró que no se siente cómodo con el título de “actor” y manifestó que prefiere que la gente lo conozca como un “tespiano”, un término nacido en la Antigua Grecia que suele utilizarse en ciertos ámbitos artísticos como sinónimo de “actor”.

“Para mí siempre implica: ‘Oh, es un gran actor, por lo tanto, es un gran mentiroso’”, dijo, para explicar el motivo real detrás de su aversión por la palabra. Y continuó, sin importar que esta particular aclaración pudiese generarle una catarata de críticas: “Así que, con el riesgo de sonar como un imbécil pretencioso, me gusta la palabra ‘tespiano’, porque significa que entras a tu corazón, o que entras a tu imaginación, o a tus recuerdos o a tus sueños, y que traes algo de vuelta para comunicarlo al público”.

