Nicolas Cage reveló por qué no puede vivir en su casa y sorprendió a todos: “Estoy un poco sin hogar”

A casi dos meses de que un cráter de entre 7,6 y 9 metros de profundidad y unos 9 por 18 metros de diámetro lo obligara a abandonar su casa de Malibú, California, Nicolas Cage no solo no pudo regresar a su vivienda, sino que pasa sus noches durmiendo en hoteles.

Nicolas Cage no solo no pudo regresar a su vivienda, sino que pasa sus noches en hoteles Ethan Swope - FR171736 AP

“Actualmente, estoy un poco sin hogar. Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles”, dijo a los medios el pasado 31 de octubre en medio de su participación en la Comic-Con de Los Ángeles.

En ese sentido y en coincidencia con la celebración de Halloween, el reconocido intérprete lamentó no poder recibir a los niños que cada año tocan el timbre de su hogar en busca de golosinas. “Esta noche no vendrán niños a pedirme dulces, tal y como me gustaría. Llevaré a mi hija a pedirlos a algún lugar de Santa Mónica, pero yo voy a ver una película cuyo director fue nominado a Peor Director en los premios Razzie: El Resplandor”, comentó.

Una de las propiedades afectadas en la zona es precisamente la impactante residencia que Cage compró en 2024 por 10,5 millones de dólares Ethan Swope - FR171736 AP

Una de las propiedades afectadas en la zona es precisamente la impactante residencia que Cage compró en 2024 por 10,5 millones de dólares. El actor adquirió la casa ubicada en Sea Level Drive, en una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Malibú, con acceso directo al mar y características propias de una auténtica mansión de lujo. En aquel momento no trascendió si Cage se encontraba en la propiedad en el instante exacto en que ocurrieron los hechos, ni volvió a vérselo por las inmediaciones tras la aparición del enorme cráter.

Sin embargo, el periodista de KTLA Rich Prickett, quien cubrió el violento episodio en directo desde el lugar de los hechos, señaló que aparentemente no había nadie dentro de la residencia de Cage cuando se produjo el desgajamiento del terreno. “Esta casa, o al menos el camino de acceso a ella aquí en Malibú, ha sufrido daños considerables”, dijo el cronista durante la transmisión televisiva. “Parece que no había nadie dentro. De hecho, parece estar en obras”, agregó sobre el estado del inmueble.

La mansión, con vista al océano, antes del derrumbe Berlyn Photography - The New York Times

Por otra parte, no es la primera vez que el intérprete estadounidense de 62 años atraviesa una situación compleja o atípica vinculada a su patrimonio y a su economía personal. Pese a ser históricamente uno de los actores más cotizados de la industria de Hollywood, con una fortuna proyectada que llegó a estimarse en unos 151 millones de dólares en sus épocas de mayor esplendor, la crisis financiera mundial de 2009 le impidió disfrutar plenamente de sus bienes acumulados.

“No es ningún secreto que he cometido errores en mi pasado que intenté corregir. Cometí errores financieros cuando sucedió la burbuja inmobiliaria, en la que básicamente perdí todo lo que gané con los años. Pero lo que no iba a hacer era declararme en bancarrota. Tengo mi orgullo, lo cual es bueno y malo, y quería salir del hoyo trabajando”, se sinceró sobre aquel oscuro período en 2019 durante una entrevista brindada al periódico The New York Times. Tras protagonizar innumerables títulos para la pantalla grande, se estima que actualmente Cage ostenta un patrimonio de aproximadamente 30 millones de dólares.