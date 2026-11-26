Nicolás Occhiato estrenó hace una semana Somos así: la serie de Nadie dice nada que lleva a la pantalla de Disney+ la complicidad que Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y él mismo despliegan a diario en su programa emitido a través de YouTube.

Tras el estreno, la serie se posiciona en lo más alto del ranking de Disney+ y sus protagonistas se mostraron felices tanto en la alfombra roja como los días que siguieron.

La felicidad de Nico Occhiato y todos los protagonistas el día del estreno de "Somos así"

Sin embargo, en el programa de este miércoles de Intrusos, ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, criticaron la serie. No solo la actuación de los protagonistas sino que también señalaron similitudes con Friends y leyeron al aire comentarios malos que hicieron otros al respecto.

Tras eso, fue el propio Nico Occhiato quien tomó el clip de Intrusos y respondió de manera irónica en X: “Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con Luzu TV. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie. A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?“.

Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie ❤️

A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció? https://t.co/vHNvMP9qtD — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) November 25, 2026

Luego compartió la posición que ocupa la serie en el ranking de Disney+ y sumó otro comentario en línea con el anterior: “Estamos perdidos como sociedad si esto es lo más visto de Disney”.

Nicolás Occhiato contestó en X a las críticas a la serie de Nadie dice nada

De qué trata la serie “Somos así”

Somos así: la serie de Nadie dice nada es una idea original de Talledo y Diego Vago (que oficiaron como escritores y showrunners). Es una divertida propuesta que sigue a un grupo de amigos de entre treinta y cuarenta años que atraviesa una etapa en la que todo parece desacomodarse al mismo tiempo: entre trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz, los personajes se verán envueltos en situaciones tan absurdas como emotivas que los obligarán a replantearse quiénes son y qué están dispuestos a sostener cuando el presente ya no se parece al que imaginaron.

La ficción cuenta con un elenco que incluye a figuras como Oscar Martínez y Graciela Stefani, encargados de interpretar a los padres del personaje de Occhiato. También participan Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati.