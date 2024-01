escuchar

Después de meses de idas y vueltas, de indirectas en las redes y de pícaras miradas al aire, se supo con certezas algo que ya era, prácticamente, un secreto a voces. Este martes, durante la transmisión de Nadie dice nada (LUZU TV), Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su relación. Pero eso no fue todo porque además hubo declaración de amor y beso. Como no podía ser de otra manera, los fanáticos de la pareja estallaron de emoción.

Desde hace un tiempo, en las redes sociales empezaron a aparecer varios indicios que demostraban que entre Occhiato y Jazmín Peña había más que una gran amistad. Si bien esto era bastante evidente, hasta la fecha ninguno de los dos había aclarado la situación. No obstante, en la emisión de este martes de Nadie dice nada, que se realizó desde Pinamar, ambos empezaron a dar algunas indirectas que hicieron que los fanáticos pidieran a gritos desesperados que confirmaran el romance.

Occhiato y Jazmín confirmaron su relación durante la transmisión de Nadie dice nada (Foto: Instagram @luzutv)

Hacia el final del programa, los deseos de los fans se hicieron realidad de boca del propio Occhiato. “Para no dar vuelta más a la situación, porque si no nos sacan fotos”..., dijo y su compañera agregó: “Parece que somos dos bol***s aparte”. De esta manera, ambos dejaron en claro que estaban al tanto de lo que se decía sobre ellos en las redes. Fue entonces cuando llegó la gran revelación.

“Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”, aseguró el conductor y rápidamente el estudio se llenó de gritos de emoción. “Lo dije, ya está”, agregó. Mientras Momi Giardina aplaudía feliz por sus compañeros, Flor se animó a hablar, aunque no pudo ocultar su emoción. “Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, dijo y finalmente entre lágrimas confirmó la feliz noticia: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo”.

“Sí, estamos juntos”, afirmó la conductora. Entre los cánticos del equipo, ella le agarró la mano a su pareja, pero él dio un paso más que hizo delirar a los fans: se levantó de su asiento y le dio un beso en la boca a su novia.

Nico Occhiato y Flor Jazmín revolucionaron las redes al confirmar su romance

Desde hace semanas, los fanáticos de “occhiamin”, palabra compuesta por los apellidos de ambos y usada para referirse a la pareja, estaban ansiosos por que alguno de los dos se expresara sobre los rumores de romance. Este martes, los fanáticos estuvieron conectados durante toda la transmisión del streaming, por lo que, cuando confirmaron la relación, estallaron de emoción y felicitaron a los enamorados.

“Chicos, mi felicidad es genuina, los amo”; “Basta, nunca pensé que llegaría este día”; “Occhiamin es real, me va a dar algo”, escribieron los usuarios de X. Asimismo, otros advirtieron: “Me paro de pie para aplaudir a Occhiato confirmando y diciendo estoy ‘enamorado como nunca pensé que me iba a enamorar’”; “Flor y Nico al fin confirmaron que son pareja. Qué buena manera de arrancar el año. Aguante el amor loco, y encima le dijo ‘te amo’”; ”Estoy más feliz por #occhiamin que los mismísimos Nico y Flor”.

Los fans estallaron de emoción luego de que Occhiato y Jazmín confirmaran su relación (Foto: X)

Los memes no tardaron en llegar luego de que Occhiato y Jazmín confirmaran su relación (Foto: X)

ME PARO DE PIE PARA APLAUDIR A OCCHIATO CONFIRMANDO DICIENDO ESTOY “ENAMORADO COMO NUNCA PENSE QUE ME IBA A ENAMORAR” #occhiamin pic.twitter.com/ORZADWFhpW — Lu (@eeversinceharry) January 2, 2024

Pero, mientras muchos se alegraron por la pareja, otros mencionaron a Agustín Franzoni quien no solo tuvo una historia de amor con la bailarina, sino que es conductor en Red Flag, también en LUZU. ”Uno que debe estar joya es Franzoni que la ex está con el jefe de ella y de él”, advirtieron en X.

Las reacciones en las redes tras la confirmación del romance entre Occhiato y Jazmín (Foto: X)

Uno que debe estar joya es Franzoni que la ex está con el jefe de ella Y DE ÉL #occhiamin pic.twitter.com/8l9vO7UB8V — 11:11✨ (@jjjjzv) January 2, 2024

“Pobre Franzo, nunca lo quisieron blanquear. Toda la vida diciéndole ‘amigo’ para que venga un Nico Occhiato y Flor diga en frente de todos que está hasta las manos”; “Ochiatto y Flor Jazmín acaban de confirmar y no puedo parar de pensar en Franzo y en lo roto que debe estar, Dios”, sostuvieron usuarios de la red social.