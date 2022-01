El dramático testimonio de Flor Jazmín Peña tras sufrir un accidente en la ruta: “Todavía sigo en shock”

Flor Jazmín Peña relató en redes sociales el terrible episodio que vivió este fin de semana cuando perdió control de su auto camino a Pinamar y volcó dentro de un campo. Afortunadamente, tanto ella como su novio Agustín Franzoni resultaron ilesos.

“Es probable que el vehículo tenga destrucción total, nosotros ni un rasguño. Capaz sea cringe postear esto, pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños. Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”, escribió la bailarina junto a unas fotos en donde se podía ver las condiciones en las que quedo el auto.

Flor Jazmín sufrió un accidente en la ruta y se salvó de milagro

Luego, en una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram, Flor mostró el interior de su auto totalmente destruido. “Allá estaba yo sentada, y me quedé encerrada y por suerte esta puerta se pudo abrir. No puedo creer que no nos pasó nada. Fue la energía del pst, pst, pst…”, dijo en tono burlón, ya más aliviada, mientras hacía “cuernitos”. “¡No lo puedo creer! ¿En qué cabeza cabe lo que vivimos? Esto nos pasó a las 10 de la noche y creo que estoy cayendo. Es zarpada la capacidad que puede tener uno de anularse y no sentir nada al mismo tiempo”, reflexionó.

Flor Jazmín Peña volcó con su auto en la ruta mientras se dirigía a Pinamar Instagram: @florjazminpe

“Estábamos con el auto completamente fuera de control y lo único que pude hacer fue estar en silencio, agarrarme del cinturón y la puerta, y pensar ‘vas a estar bien, vas a estar bien’ hasta que, por suerte, el auto volcó y frenó”, recordó Peña. Y agregó que se metieron en un campo, dieron una vuelta en el aire, pasaron la cerca y no se hicieron ni un rasguño. “Ahora que lo pienso, digo ‘claro que me merezco dos cumpleaños’, pero no pensaba que así. ¡Qué locura, estoy viva!”, exclamó visiblemente afectada.

Florencia es muy activa en las redes sociales y al día siguiente, ya más tranquila desde una cafetería, volvió a referirse al accidente vial que sufrió y contó algunos detalles más. “Creo que, después de lo de ayer es el primer momento en el que nos volvemos a sentir nosotros. No sé bien qué decir, no sé qué se dice en estos casos, pero la verdad es que fue un milagro lo que pasó”, sostuvo.

Y volvió a reiterar la importancia del uso del cinturón de seguridad a la hora de subirse a un vehículo. “No entendemos cómo estamos así, enteros, así que usen el cinturón. Quédense tranquilos que está todo bien. Fue cuestión de un segundo, no sabemos bien qué pasó, pero estamos bien”, señaló. Y cerró: “Es rarísimo explicar esto, y al mismo tiempo es difícil no blanquear esto porque es algo que te atraviesa y porque todavía sigo en shock. Sigo siendo yo, pero ya volveremos a hacer TikTok”.