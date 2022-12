Flor Jazmín Peña decidió no hacer una excursión en Qatar y sorprendió con el motivo: “Sé lo del virus del camello”

escuchar

A falta de horas para el partido final del Mundial de Qatar entre la Argentina y Francia, los hinchas que llegaron al país de Medio Oriente se las ingenian como para atravesar esta dulce espera. Además del evento en sí, algunos argentinos decidieron realizar algunas excursiones para abstraerse un poco de ese mundo y a su vez, conocer algunos lugares turísticos del país anfitrión.

En el caso de Florencia Jazmín Peña, integrante del programa Nadie Dice Nada, conducido por Nicolás Occhiato, bajo la producción de Luzu TV, decidió junto a los productores hacer un viaje hacia el desierto de Doha y para ello, contrató una excursión donde viajó en un auto particular. “Vinimos a una travesía por el desierto y el que está manejando lo hace muy rápido. Todo esto antes que empiece, o sea estamos en la ruta, no en el médano”, detalló en una de sus stories de Instagram, donde se la observa con una musculosa de color gris y sus acompañantes sentadas en el asiento trasero del vehículo.

Flor Jazmín Peña decidió no hacer una excursión en Qatar y contó el por qué

Luego, en otra publicación, se puede ver a un camello, tirado en el piso, dando vueltas sobre su eje, y Flor Peña, con un tono de voz atemorizado, decidió no subirse al animal para realizar el clásico paseo que se hace por esas tierras. “La historia más random que verán hoy”, deslizó, por la extrañeza del caso.

Visiblemente afectada por su larga estadía en territorio qatarí, la influencer se grabó acostada en una alfombra y alertó a sus seguidores que le pidieron que se suba arriba del animal: “No apoyo la montada de camellos y estoy tirada acá, en una especie de alfombrita. Aparte, ¿cómo lo voy a montar? Ya sé lo del virus del camello, no me acerqué tanto”.

La explicación de Flor Jazmín Peña al no subirse al camello

Para finalizar su día libre por Qatar, Peña, junto a la influencer Marti Benza, graficó la experiencia como “increíble”, mientras se las ve atemorizadas con gestos de preocupación por la velocidad en la que manejó el chofer.

¿Qué es el virus del camello y cómo afecta a los jugadores de Francia?

Un virus recorre Medio Oriente y pone en peligro la integridad física de varios jugadores de la selección de Francia. Con una sintomatología marcada, esta enfermedad no solo perjudica a la población, sino que logra diezmar al contrincante de la Argentina en la final por la Copa del Mundo.

Dentro del diagnóstico general, este virus está asociado a diversos síntomas como la fiebre, dificultades respiratorias, vómitos, tos y diarrea, síntomas asociados a la zoonosis respiratoria que lleva el nombre de “gripe de camello”.

Entre los jugadores damnificados por esta enfermedad, asociada al coronavirus, se encuentran: Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman y Raphael Varane. “Coman no estaba disponible al 100 por ciento, porque tenía llevaba días complicados y seguía con un estado febril durante el día. Adrien (por Rabiot) se enfermó un poco después, estuvo mejor esta tarde, pero no lo suficiente y se quedó en el hotel”, sintetizó el técnico Didier Deschamps, en conferencia de prensa.

