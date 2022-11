Qatar 2022: la emoción de Nati Jota, Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña al enterarse de que viajan al Mundial

escuchar

Después de cuatro años y medio, la cuenta regresiva casi llega a su fin y en tan solo cinco días comienza una nueva Copa del Mundo. La fiebre mundialista se respira en el aire y los fanáticos están ansiosos por ver a la “scaloneta” salir a la cancha. Algunos alentarán desde sus casas con el televisor prendido, otros desde el auto con la radio a todo volumen y también están aquellos afortunados que lo harán en vivo. En este último grupo, están Nati Jota, Nicolás Ochiatto y Flor Jazmín Peña, quienes viajarán a Qatar con Nadie dice nada (LUZU TV) para cubrir el evento deportivo.

El 22 de noviembre, el equipo que capitanea Lionel Messi tendrá su debut mundialista y se medirá ante Arabia Saudita en fase de grupos. Varios medios ya partieron rumbo a Medio Oriente para hacer la cobertura y, recientemente, se conoció qué otro programa se tomará un avión en los próximos días para transmitir en vivo todo lo que suceda en Qatar: Nadie dice nada, quien en septiembre viajó a Miami para cubrir el encuentro entre la Argentina y Honduras.

A través de sus redes sociales, compartieron un video que capturó la reacción del grupo al enterarse de que cubriría el Mundial. “Ahora si ya es oficial. Nadie dice nada, se traslada completo a Qatar. ¡Realmente no lo podemos creer! Este sueño es posible gracias al trabajo de mucha gente”, escribieron en la publicación.

En septiembre, el equipo de LUZU TV viajó a los Estados Unidos para cubrir el partido amistoso entre la Argentina y Honduras Instagram: @nicoocchiato

El encargado de confirmar la noticia fue Nicolás Ochiatto quien contó que las personas que viajen a Qatar van a estar allí durante 35 días, es decir, que lo cubrirán de inicio a fin. “Cual Scaloni voy a dar la lista de convocados de Nadie dice nada para Qatar”, anunció y acto seguido comenzó a leer los nombres de los integrantes del equipo y sus respectivos números de camiseta.

Con el número cinco viajará Nati Jota, quien no tardó en levantarse de su asiento y lucir la camiseta alternativa de la selección con su nombre en la espalda. Flor Jazmín Peña llevará el dorsal 16 e Ignacio “Nacho” Elizalde el cuatro, y mostraron su emoción y felicidad ante semejante oportunidad. ¿Quién vestirá la del 10? Nicolás Ochiatto. Pero los conductores no viajarán solos, sino que varios miembros de la producción los acompañarán con sus respectivas camisetas. A su vez, también irá Marti Benza con la nueve y hará sus programas desde allá.

La emoción del equipo de Nadie dice nada tras el anuncio de que viajarán a Qatar

El también conductor de El último pasajero (Telefe) fue el encargado de tomar el micrófono y hablar sobre las sensaciones del equipo previo a emprender la aventura. “Creo que no caemos”, reflexionó. Asimismo, LUZU TV tiene “equipo completo”, ya que Ochiatto comentó que son 11 las personas que viajarán a cubrir el evento deportivo.

Nicolás no pudo evitar emocionarse al referirse a la experiencia que está próximo a vivir y a las sensaciones que tuvo antes de confirmar la noticia públicamente: “Cuando me dormía, no sé..., me explotaba la cabeza”. A su vez, comentó que su sueño desde niño era ver un partido del Mundial y si bien estuvo cerca de ir al de Brasil en 2014, no pudo hacerlo.

Antes de finalizar agradeció al público de Nadie dice nada por el apoyo. “Creo que el objetivo de LUZU y de DirecTV es acercar el Mundial a todos, no solo al fanático del futbol, sino también al que no es tan futbolero y solo ve el Mundial”, remarcó. Para cerrar sostuvo en referencia al grupo: “Estoy feliz y orgulloso de cada uno y de lo que da por esta productora. Creo que en este Mundial vamos a hacer historia de verdad”.

El equipo de Nadie dice nada, se prepara para viajar al Mundial (Video: Twitter @nadiedicenada_)

La última imagen del video mostró a todo el equipo con las camisetas puedas mientras saltaban y cantaban un fragmento del Himno nacional, llenos de orgullo y felicidad.

