La tierna dedicatoria de Flor Jazmín a Agustín Franzoni que avivó los rumores de romance: “Mi héroe en este lío”

Hay pocas cosas que Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni no comparten. Pasan mucho tiempo juntos, trabajan en Luzu Tv -cada uno en diferentes programas-, se fueron de vacaciones en pareja en repetidas ocasiones y, ahora, ella se enfermó y él se dedicó a cuidarla hasta que se sienta mejor. Aunque los dos repitieron y remarcaron en repetidas oportunidades que son solamente amigos, sus posteos en las redes sociales no hacen más que aumentar los rumores de que, detrás de su aparente amistad, hay algo más. En las últimas horas, esto sucedió una vez más cuando ella le dedicó un tierno mensaje a través de sus Historias de Instagram.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña son amigos, pero muchos de sus fans creen que hay algo más detrás de su amistad

Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni son amigos desde hace mucho y no es una novedad que disfrutan mucho de su mutua compañía. Un par de meses atrás y en base a pequeñas pistas que empezaron a notar sus seguidores, la teoría de que la amistad evolucionó para convertirse en amor romántico comenzó a pisar fuerte entre aquellos que siguen su día a día en las redes sociales.

A pesar de que ellos aclararon -de manera indirecta- que no están juntos, sus fans se mantienen firmes en su creencia y cada uno de sus posteos se vuelve material de análisis. Este fue el caso de una Historia compartida por la integrante de Nadie dice nada (Luzu Tv).

Flor Jazmín Peña se enfermó y se quedó en la casa de Agustín Franzoni

El lunes, Flor Jazmín fue a la casa de Franzoni para ayudarlo a ordenar y a realizar una limpieza a fondo. Pero, según ella, el gran desorden y el acumulo de cajas resultó en que se enfermera. “Si tienen un amigo con desorden en la casa, no vayan. Es una trampa”, escribió, sobre una foto que el que registró el termómetro que indicaba que tenía más de 39° de fiebre.

En sus próximos posteos, le dedicó varios videos a su amigo, en los que lo acusó a modo de broma de ser el responsable de su malestar. Acostada en la cama con él al lado, expresó: “Estoy más que justificada. Con estas cajas y este quilombo, cualquier cosa que se alojó entre las cajas se me metió a mi en el cuerpo”. Asimismo, amenazó con que iba a levantarse para filmar con la cámara del celular el acumulo de cosas al que se refería.

La dedicatoria de Flor Jazmín Peña a Agustín Franzoni

Eso mismo hizo horas después, cuando se sintió un poco mejor, y publicó un video en el que se veía como los paquetes ocupaban gran parte del living e, incluso, remarcó que había una caja grande ubicada en el balcón. “Dios le da sus peores batallas a sus mejores querreros”, tipeó, divertida.

No obstante, en medio de todas las chicanas y acusaciones burlonas, la expareja de Magalí Tajes decidió tomarse unos minutos para sincerarse y dedicarle un sentido mensaje al integrante de Red Flag (Luzu Tv). “Mi héroe en este lío. No te lo digo mucho acá porque no son mis formas, pero te amo hasta el infinito y más allá del cielo que no está pintado”, manifestó sobre una postal de Franzoni quien, parado, posó mientras formaba un corazón con los dedos.

