Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera de Q’ Lokura sobre Lionel Messi: “Saber que es argentino es un orgullo enorme”

El pasado martes 6 de octubre de 2026, Q’ Lokura vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera al participar de la despedida de Lionel Messi en el estadio de River Plate. Frente a miles de hinchas, Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera tuvieron la oportunidad de llevar el cuarteto cordobés a una celebración dedicada al capitán de la selección argentina.

La presentación representó mucho más que otro espectáculo para los artistas. Después de años de crecimiento y de consolidarse como uno de los grupos más convocantes del género, pudieron formar parte de un acontecimiento que, según reconocieron, quedará grabado en su memoria.

En una entrevista con LA NACION, realizada en el estadio de Vélez, donde se presentarán por primera vez el próximo 12 de noviembre, los músicos recordaron aquella experiencia y revelaron cómo comenzó su vínculo con los jugadores de La Scaloneta.

Los cantantes formaron parte de la despedida de Lionel Messi en el Monumental (Foto: Instagram @qlokuraok)

“Fue muy emocionante que nos hayan tenido en cuenta para ese evento, poder tocar ahí. Creo que queda para nuestra memoria, nuestros recuerdos. Tuvimos el placer de cantar en el estadio lleno, de verlos cerquita”, expresó Herrera.

El vínculo de la banda con el seleccionado argentino comenzó tiempo atrás, cuando Cristian “Cuti” Romero se convirtió en uno de sus seguidores. Su fanatismo por las canciones del grupo permitió que los artistas comenzaran a acercarse al entorno de la albiceleste.

Posteriormente, Nicolás Sattler y Facundo Herrera conocieron a Paulo Dybala y establecieron contacto con otros integrantes del plantel. De esa manera, la música de Q’ Lokura comenzó a ganar espacio en el vestuario de los campeones del mundo. Según contaron, sus canciones también habrían llegado a Lionel Messi, lo que contribuyó a que fueran convocados para participar de su despedida en River Plate.

El encuentro de Paulo Dybala con Q' Lokura (Foto: Instagram @qlokuraok)

“Tenemos algunos contactos ahí con algunos jugadores que nos escuchan en el vestuario y demás. Puntualmente, ese día no pudimos saber mucho sobre las repercusiones, porque fue tanta la gente y tanto el movimiento que me imagino que su cabeza [la de Lionel Messi] estaba en otro lado”, señaló Herrera.

Sin embargo, para el cantante, haber participado de aquella jornada fue suficiente para convertirla en un recuerdo imborrable. “Lo importante es que nuestra música en algún rinconcito se escuchó y quedó marcada y grabada para el retiro de Messi. Eso ya queda para nuestro currículum”, agregó.

Al ser consultado sobre qué significa el capitán argentino para ellos, Sattler no dudó en resaltar su perseverancia y los logros que consiguió con la camiseta celeste y blanca. “Todo. A nivel futbolístico, a nivel enseñanza y aprendizaje también nos dejó algo muy bueno. Yo creo que él luchó, luchó, luchó para poder ser campeón con la selección y lo logró. No solamente logró ganar un Mundial, sino dos Copa América y la Finalissima. Creo que era lo único que le faltaba”, expresó.

“Saber que es argentino es un orgullo enorme, así que siempre vamos a estar agradecidos de haberlo tenido y de haberlo disfrutado”, concluyó.

Q’ Lokura se prepara para su primer show en Vélez Sarsfield

El próximo jueves 12 de noviembre, Q’ Lokura se presentará por primera vez en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, donde esperan reunir a más de 40.000 personas. El espectáculo llevará el nombre de La República del Cuarteto y marcará un nuevo paso en el crecimiento del grupo, que logró llevar la música cordobesa a escenarios cada vez más grandes.

Al ser consultado sobre por qué el público no debería perderse esta presentación, Facundo Herrera destacó la energía del espectáculo y la posibilidad de compartir una noche de música entre distintas generaciones. “Porque es un baile único, con mucha adrenalina, mucha energía. Creo que es un show que te incita a bailar, a pasarla bien, a venir con familiares, con amigos, con generaciones nuevas, jóvenes y también con la tercera generación. Es un show para todo el público y que lo pueden disfrutar de punta a punta”, aseguró el cantante.