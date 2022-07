Nicole Neumann explicó por qué no quiere conocer a Luca Cubero: “Cada uno tiene su familia”

Dicen que del amor al odio hay un solo paso y, en el caso de Nicole Neumann y Fabián Cubero esto no podría ser más cierto. Luego de varios años casados y de tener juntos tres hijas -Allegra, Sienna e Indiana-, no solo se separaron sino que dieron inicio a una enemistad que se extiende hasta la actualidad. A pesar de que las peleas disminuyeron o, al menos, ya no se desarrollan de manera mediática, la tensión nunca desapareció. Y esto se hizo aún más evidente con el nacimiento de Luca, el cuarto hijo del exfutbolista, y a quien la modelo aseguró que no tiene interés de conocer.

Nicole Neumann en LAM

El amor entre Nicole Neumann y Fabián Cubero nació en medio de la polémica -comenzaron a salir cuando ambos estaban en pareja con otras personas. y, luego de once años y tres hijas, terminó de la misma manera. Entre rumores de infidelidad de parte de ella y personas cercanas a la relación que aseguraban que estaban viviendo separados en la misma casa desde hacía tiempo, confirmaron el final de su relación en el 2017.

El vínculo era tenso y la llegada de Mica Viciconte a la vida del deportista solo empeoró las cosas. Las dos mujeres se declararon la guerra, la cual superó el ámbito privado y se instaló firme en los medios de comunicación. No dejaron nada sin decir y hasta alcanzaron instancias legales, con bozales legales y prohibiciones en torno a lo que podían o no podían hacer con Indiana, Allegra y Sienna.

El tira y afloja entre la ex y la nueva pareja se extendió a lo largo de un par de caóticos años pero, finalmente, las aguas se calmaron. Aunque la relación nunca fue amistosa y apenas roza lo cordial, lograron llegar a una tregua tácita. Nicole se enfocó en su trabajo y entabló un nuevo noviazgo con el piloto Manuel Urcera y Cubero se vio envuelto en la alegría de ser padre nuevamente junto a Viciconte.

Nicole Neumann está felizmente de novia con Manuel Urcera www.instagram.com/manurcera/

El nacimiento de Luca no cambió para nada la situación y, a pesar de que fue una alegría para sus tres hermanas mayores, para la conductora todo siguió igual. Sus hijas fueron a visitarlo al hospital e incluso pasan mucho tiempo en casa de su padre, en donde disfrutan a pleno con el menor de la familia. Pero ella prefirió no conocerlo. Y, durante una entrevista con LAM (América), dejó en claro que no tiene intenciones de hacerlo.

Desde el programa fueron a buscarla luego de que comenzaran los rumores de que ella estaba nuevamente en medio de un enfrentamiento con Viciconte. Sin embargo, lo negó y aseguró que está muy feliz como para fijarse en pequeñeces. Aprovechando que estaba predispuesta a charlar libremente, el periodista se animó a preguntarle si pensaba ir a ver alguna vez a Luca.

Indiana, Sienna y Allegra visitaron la clínica tras el nacimiento de Luca Foto: Instagram @micaviciconte

Mientras caminaba hacia su auto para alejarse de las cámaras, expresó: “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”. Tras decir eso, cambió de tema y se subió al auto, lista para irse. A pesar de que su explicación fue tan escueta como evasiva, logró transmitir lo que realmente siente y es evidente que no tiene planes de ver al nuevo hijo de su ex.