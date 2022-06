Mica Viciconte reveló un impensado detalle sobre el debut teatral de Allegra Cubero: “Tengo una confesión”

El sábado por la noche, la familia Viciconte-Cubero se reunió para celebrar un suceso muy importante: con apenas 11 años, Allegra -una de las hijas de Fabián “Poroto” Cubero- realizó su gran debut teatral. Al evento asistieron toda su familia, sus hermanos y hasta los amigos, tanto de sus padres como de sus respectivas parejas. La velada fue un éxito absoluto y la disfrutaron a pleno, pero un par de días más tarde, Mica Viciconte reveló un pequeño detalle sobre la obra que generó una oleada de risas.

Mica Viciconte

Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron a salir en el 2018 y, a pesar de que el amor nació entre los dos de manera casi inmediata, los primeros pasos de su relación estuvieron atravesados por la polémica. La principal fue el enojo de Nicole Neumann -exesposa del futbolista y madre de sus hijas- quien sentía una aversión particular por la ex Combate y que, detalle no menor, la acusó en repetidas ocasiones de maltratar a las tres niñas.

Fueron incontables las peleas mediáticas, los debates en ciclos dedicados a la farándula y las indirectas en redes sociales que protagonizaron las dos celebridades y se habló mucho sobre la supuesta mala relación que Viciconte tenía con Allegra, Sienna e Indiana. Sin embargo, dichos conflictos quedaron en el pasado y ellas mismas aseguraron en repetidas ocasiones que se llevan de maravilla con la ganadora de MasterChef Celebrity. Este amor familiar aumentó aún más cuando Luca, su primer hijo con Cubero, llegó a sus vidas.

Ahora, con el vínculo más fuerte que nunca, es común que posen juntos en tiernas postales familiares que luego suben a las redes sociales. Este fue el caso el sábado, cuando todos se reunieron para ir a demostrarle su apoyo a Allegra quien, con apenas 11 años, se subió a un escenario para ser parte de una obra organizada por el colegio. Al evento asistieron Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca, acompañados por un amplio grupo de amigos en el que se destacó Rocío Marengo.

Rocío Matengo y Mica Viciconte durante el debut de Allegra Cubero Instagram

La cuenta de Instagram de todos estuvo llena de fotos, videos y fragmentos de los momentos compartidos. Pero, durante su regreso a la televisión luego de su licencia por embarazo, Mica Viciconte dio detalles inéditos sobre lo vivido. Mientras conversaba con sus compañeros en Ariel en su salsa (Telefe) el conductor quiso saber cómo la había pasado el sábado y ella sorprendió con su respuesta.

“Fui con Luca al teatro del colegio, que hacen una obra de teatro. Fue muy lindo, la verdad que la pasamos muy bien. Fui con el miedo de si se acostumbraría al ruido, pero la pasó bomba. Incluso, estaba despierto y miraba. Durmió y también miró la obra”, contestó.

Mica Viciconte y Fabián Cubero junto a todos sus amigos Instagram

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la trama de la obra y qué papel interpretaba Allegra, se vio obligada a realizar una impensada revelación. “Voy a confesar algo… La obra era en inglés y no entendí nada”, dijo tras admitir que se sentía algo avergonzada. Y agregó: “Pero estuve ahí, y me iban traduciendo un poco. Lo bueno es que invité a todos mis amigos y no les dije que era en inglés. Nos metemos todos”. Las risas no se hicieron esperar y, entre las chicanas, le aseguraron que la niña seguro lo valoró igual ya que lo que más importa era estar presente.