Nicole Neumann volvió al país recargada: “Me cansé de los mitómanos psiquiátricos”

Recién aterrizada de Europa, Nicole Neumann habló con Socios del espectáculo, por el trece, y desmintió tener problemas con la producción de Los 8 escalones del millón, del mismo canal, por viajar tan seguido . A su vez, hizo referencia al posteo de Mica Viciconte (donde la influencer acusa a “alguien” de bajarle algunas marcas) y explicó los motivos por los cuales su hija, Indiana, no pudo sumarse al viaje familiar.

“Muy bien, gracias”, dijo la modelo apenas le preguntó el movilero cómo había resultado el viaje. Tras asegurar que hoy mismo vuelve a las grabaciones del programa conducido por Guido Kaczka, Neumann desmintió que haya existido un conflicto con la producción por sus frecuentes escapadas: “No, ni idea. Siempre pasa lo mismo, pero son viajes que están estipulados y arreglados con muchísimo tiempo. Este estaba pautado hace un mes y medio”, aclaró.

Tras ser consultado por ello, la modelo también hizo se refirió al posteo que Mica Viciconte subió hace unos días, donde acusó a “alguien” de bajarle los contratos con algunas de las marcas que la venían auspiciando. “No sé, te juro que no tengo ni idea de qué me hablan. Son cuestiones de otros que a mí no me competen. No sé que estuvo subiendo pero la verdad que no me interesa, realmente ni idea. Ningún problema. La pasamos bárbaro, hicimos un viaje divino y no hay más que eso”, expresó, tajante.

Por último, explicó los motivos por los cuales su hija Indiana se quedó con su padre, Fabián Cubero. “Tenía una semana complicada de pruebas y demás, entonces se le complicaba faltar”, contó.

Al volver al piso, sin embargo, su colega Luli Fernández desmintió las propias palabras de la modelo respecto a su relación con la producción del programa de preguntas y respuestas. “Este viaje no estaba programado, según lo que tiene anotado la producción. Se enteraron de sopetón y eso es lo que los enfurece , no que ella viaje. Sino el viaje sin aviso”, advirtió la panelista.

La relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann está por entrar en un nuevo espiral de conflicto

Respecto a lo de las marcas, Luli explicó: “Mica subió unas historias hace unos días en las cuales no se refería a Nicole pero quedó como en el aire que sí... Unas marcas con las que ella había trabajado y de golpe le estarían dando una negativa por el llamado de alguien que habría pedido que la bajen”. Y enseguida, el conductor Rodrigo Lussich leyó el posteo de la mamá de Luca, donde expresaba su enojo por la situación.

“Trabajo en redes desde el día 1. Por suerte no necesito bajar a nadie de trabajos porque si de algo estoy segura es como me manejo en el medio y a la hora de difundir o promocionar lo hago profesionalmente. Gracias a todas las marcas por confiar en mí y a las marcas que son inseguras y aceptan directivas que están fuera de lugar habla muy mal de ellas mismas. Generalmente hablo yo directo para evitar puterío. Que tengan un buen día”, escribió Viciconte en sus redes sin nombrar a nadie.