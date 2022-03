Nicole Neumann habló del supuesto conflicto de Fabián Cubero con Manu Urcera y mandó a su ex al psicólogo

Después de ponerle fin a una relación que perduró durante varios años, Nicole Neumann y Fabián Cubero se convirtieron en los protagonistas de un sinfín de conflictos. En la gran mayoría de los casos, las peleas nacieron de desacuerdos sobre lo que era mejor para las hijas que tienen en común: Indiana, Sienna y Allegra. Sin embargo, dese que la modelo encontró el amor nuevamente en Manuel Urcera y el ex jugador de Vélez está enfocado en la llegada de su hijo junto a Mica Viciconte, parecía que la guerra había quedado atrás. No obstante, la paz habría terminado tras un supuesto enojo de Poroto.

La tajante respuesta de Nicole Neumann al supuesto enojo de Fabián Cubero

Nicole Neumann y Manuel Urcera se encuentran en uno de sus mejores momentos. No solo se muestran cada día más enamorados sino que, sumado a esto, las hijas de la modelo le tienen mucho cariño tanto al piloto como a su familia. El vínculo y la confianza entre ellos es tan fuerte que, días atrás, Indiana (de 13 años) viajó junto a él hacia Concepción de Uruguay.

Fue el mismo Urcera quien hizo público el viaje, ya que compartió una foto en Instagram en donde se lo podía ver acompañado por la adolescente y una amiga de ella. Asimismo, en la postal también posaban dos colegas del piloto. Quienes no estaban presentes eran Nicole y sus otras hijas. A pesar de que para la mayoría esto fue un hecho totalmente inocente, horas después trascendió que Poroto no vio con buenos ojos la situación.

Manu Urcera de viaje hacia Concepción del Uruguay instagram @manurcera

El supuesto enojo del exfutbolista se debe al acuerdo judicial que tiene con la madre de sus hijas que establece que ninguna de las niñas puede trasladarse a más de 300 kilómetros de su casa sin la compañía de uno de sus padres. Aunque Concepción del Uruguay se encuentra por debajo del límite por muy poco, aún así Cubero lo habría desaprobado. En consecuencia, habría iniciado acciones legales.

Nicole Neumann y sus hijas durante un evento de Manu Urcera Grosby Group

Días después, Nicole rompió el silencio y se refirió al tema durante un diálogo con el móvil de A la tarde (América). Tras ser consultada al respecto, respondió: “No estoy enterada de nada de eso, por suerte. Pero en mi vida no hay conflictos hace rato, ya lo saben, yo me desprendí de los conflictos”.

Una vez realizadas todas las aclaraciones, agregó: “Fuimos todos en familia a las carreras como siempre. Manu es familia, mis hijas lo adoptaron, les fascina pasar tiempo con él. Les encanta el programa de las carreras y me matan si no las llevo”, dijo. Con el fin de zanjar el tema, disparó, filosa: “Eso fue todo que hicimos. Después, quien quiera conflictos tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado, yo ya no entro más. En mi vida no se terminó la paz. Estoy más en paz que nunca”.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera Grosby Group

Finalmente, confirmó que Indiana viajó sola con Urcera porque ella tenía compromisos laborales previos y que, al día siguiente, se trasladó hasta Entre Ríos con sus otras dos hijas para reunirse con el grupo familiar. “Eso no es problema porque es mi pareja y vive conmigo y con mis hijas en casa. No sé qué más decirte”, dijo la modelo al finalizar. En cuanto a Cubero, no se refirió de forma pública al tema y, si inició o no acciones legales, quedará entre él y su expareja.