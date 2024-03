Escuchar

Hace poco más de un año, Fabián Cubero y Nicole Neumann están viviendo una guerra mediática. Todo se desató al momento que se dio a conocer que la hija mayor de la expareja, Indiana, había decidido dejar el hogar que compartía con su madre para mudarse a lo su padre. Pese a los recientes acercamientos entre la modelo y la adolescente, en las últimas horas se filtró una nueva denuncia que se efectuaría ante la Justicia. El ex Vélez refirió al tema y recibió una dura respuesta.

El jueves por la tarde, el periodista Guido Zaffora anunció que Nicole Neumann nuevamente sería denunciada por Fabián Cubero. Al igual que en 2023, el exjugador presentaría una nueva acción judicial por “violencia psicológica”, que habría ejercido la modelo contra la hija mayor de ambos, Indiana. De acuerdo con la información brindada por el periodista en Intrusos (América TV), este viernes por la mañana se presentaba la demanda. “Esto enciende la distancia entre ellas”, acotó.

Nicole Neumann y sus tres hijas - Sienna, Indiana y Allegra - fruto de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram)

En este contexto, Cubero habló ante las cámaras de LAM (América TV) y respondió sobre los hechos que lo tienen como protagonista. “No voy a hacer ningún comentario, solo si es sobre nosotros, las nenas o Luca”, introdujo. Y, ante la insistencia del periodista, agregó: “No tengo más nada que decir. Es un tema de Guido Zaffora lo que quiera decir. Es un periodista y es su trabajo, que diga lo que quiera”. Cabe recordar que tanto él como la modelo mantienen vigente una presentación judicial que no les permite brindar detalles públicamente sobre la vida de las menores.

En este contexto, el periodista también indicó que la denuncia realizada hace un año fue desestimada por la Justicia. Si bien se habló de un audio presentado como evidencia, en el que la adolescente era maltrata, la modelo negó la existencia de ese material.

Por el momento no se confirmó que esta nueva denuncia haya llegado este viernes a la Justicia, pero se espera en las próximas horas saber más sobre la situación de la mediática expareja.

El descargo de Nicole Neumann

Pese a tener esta restricción judicial, Nicole Neumann se pronunció respecto a la situación. Mediante una conversación privada con Zaffora, la modelo argumentó: “Lo que me dice, porque ella no puede hablar por una orden expresa de la jueza. Me dice lo mismo del año pasado, que no sabe qué hacer para sacarle plata. Me habla de despecho”. En la misma línea, pidió que su ex “le pague lo que le debe hace cuatro años” -en relación con una cuota alimentaria- y que deje en paz a sus hijas.

Asimismo, hizo lo propio mediante su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso escrito en el que le pidió a periodistas y medios de comunicación que no den por hecho “acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia”, en búsqueda de no exponer a sus hijas, menores de edad. También aseguró que aquellos asuntos relacionados con las descalificaciones que recibe de su exesposo serán resueltos en Tribunales.

Nicole Neumann hizo un fuerte descargo por la presunta denuncia que realizará Fabián Cubero (Captura Instagram @nikitaneumannoficial)

“Por favor, no sean funcionales a la violencia que, inmundamente, estoy recibiendo en este momento. Soy mujer y madre y estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, mi bebé en camino y mi pareja”, expresó. Por último, señaló es que lo único que quiere es respeto por las infancias.