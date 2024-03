Escuchar

El escándalo entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero parece no tener fin. Recientemente, salieron a la luz unos polémicos mensajes entre madre e hija que generaron impacto. Por lo que dio a conocer, ambas se comunicaban vía Telegram, aplicación de mensajería en la que los contenidos se borran de manera periódica, algo que no impidió a Fabián Cubero descubrir cómo la modelo trataba a la mayor de sus tres nenas.

Cabe destacar que esta nueva información apareció luego de que se filtrara un supuesto audio de Manu Urcera, actual marido de Nicole Neumann, en el que se lo escucharía maltratando a Indiana Cubero. Pero con este nuevo intercambio, aparentemente agresivo, trascendió que Fabián Cubero está pensando hacer una demanda contra la madre de su hija por violencia psicológica.

Fue este jueves en LAM (América TV), donde dieron a conocer más detalles de esta situación. Allí, revelaron la aplicación que utilizaba la modelo para hablar con su hija y sumaron: “Eso llega a oídos de Fabián y lo vuelve a enfurecer. Nicole tenía dos vías para comunicarse con Indiana, una era WhatsApp y la otra era Telegram”.

Qué decía el mensaje que le envió Nicole Neumann a su hija Indiana Cubero

En esa misma línea, Ángel de Brito reveló parte del contenido de los chats que comprometerían a la modelo: “Acá tengo todos los chats que van a ser presentados. Nicole le manda ‘¿Qué carajos te dan es esa casa de mierda?’. Indiana le responde ‘Amor’”.

Pese a ese ida y vuelta que dio que hablar, Yanina Latorre aseguró que en la actualidad ambas mantienen contacto, indicio de que poco a poco estarían tratando de recomponer el vínculo tras varios meses de enfrentamiento, desde que la menor decidió irse a vivir con su papá. “Tienen relación, se reanudó el vínculo. La chica estuvo muy bien en el casamiento y empezaron a compartir de nuevo. Ella sigue viviendo con su papá, pero ya hay visitas y se ven”, sumó la panelista.

La demanda de Fabián Cubero contra Nicole Neumann

Fue Guido Záffora quien dio a conocer la supuesta decisión del exfutbolista para con la madre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, durante la tarde del jueves en Intrusos (América TV). “Confirmada esta demanda por violencia psicológica”, lanzó el periodista.

Fabián Cubero tendría evidencia contra Nicole para presentar ante la Justicia

Además, aclaró que la presentación se va a realizar formalmente durante la jornada del viernes: “Conozco la versión de Nicole y descree todo esto. Nicole me contó en su momento de un audio manipulado, que nunca existió eso, y que tiene que ver con una cuestión de exigencia de colegio de una madre a su hija por una situación que había sucedido por algo en particular”.

En esa misma línea, el panelista detalló las causas por las que el exfutbolista tomó la determinación de hacer efectiva esa denuncia. “Esta demanda, que se inicia mañana en la Justicia, ya se viene articulando hace unas semanas y tiene que ver con ciertos episodios que fueron sucediendo en el último tiempo; habría pruebas”, sostuvo, de manera contundente.

Por otro lado, la panelista Karina Iavícoli dio otra versión de los hechos y sumó: “Le escribí a Nicole y no tiene ni idea de lo que están hablando”.

La respuesta de Nicole Neumann

Este viernes, tras la información que circuló durante las últimas horas, Nicole Neumann hizo uso de sus redes sociales y realizó un fuerte descargo en Instagram, cuenta en la que tiene dos millones de seguidores. “Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores que no den ‘por hecho’ acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia”, comenzó diciendo.

Nicole Neumann hizo un fuerte descargo por la presunta denuncia que realizará Fabián Cubero (Captura Instagram @nikitaneumannoficial)

Y siguió: “Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un Magistrado ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva que a todo mi núcleo familiar involucra, prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal”.

“Ante cada descalificación que he recibido de mi exesposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde, que es en Tribunales y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas”, agregó sobre las acusaciones que recibió en las últimas horas, y destacó que desde hace meses viene siendo víctima de denuncias “inexistentes y falaces que solo responde a operaciones de prensa malintencionadas”.

Para finalizar, Neumann pidió respeto por el presente que atraviesa: “No sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, y estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja”.