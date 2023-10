escuchar

Son días de muchas emociones (y de festejos) para Nicole Neumann. Tras el acercamiento con su hija mayor, Indiana, a quien le organizó una celebración por sus 15 años, la modelo ultima detalles para su casamiento con Manuel Urcera. Si bien desde el primer momento la boda tuvo varios conflictos tanto por la locación como por la lista de invitados, hoy el panorama es alentador y aparentemente solo quedarían los toques finales. En este contexto, Nicole compartió con sus seguidores el exclusivo y brillante accesorio que lucirá, junto a sus hijas, en el día tan esperado.

A principios de 2023, la modelo y el piloto anunciaron que próximamente se convertirán en marido y mujer. Si bien las circunstancias eran de celebración, en el medio tuvieron varios dolores de cabeza. Originalmente, la fiesta se iba a realizar en San Martín de los Andes, Neuquén, pero debido a la supuesta negativa por parte de un grupo de representantes de los pueblos originarios, tuvieron que cambiar la locación. Finalmente, se supo que la boda tendrá lugar el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, mientras que el civil se realizará el 8 de noviembre.

Nicole Neumann y Manu Urcera celebrarán su casamiento el 8 de diciembre Instagram @nikitaneumannoficial

Emocionada por quedar unida en matrimonio con Manu Urcera, la jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) quiso compartir con sus 2 millones de seguidores de Instagram un poco de los preparativos, más precisamente parte de los outfits. En sus Stories mostró el accesorio que usarán tanto ella como sus hijas. “Acá les dejo ‘pispear’ los tocados... y los de mis niñas...”, escribió en el video junto al emoji de un anillo de compromiso y una novia.

La modelo abrió tres cajas azules donde se pudieron ver los delicados y brillantes tocados color plata que lucirán en la cabeza para la boda. Las piezas son un trabajo de Gaby Burman. Si bien en la descripción del video Neumann puso “mis niñas”, quedará por revelar cuando llegue la fecha si los usarán Indiana, Allegra y Sienna o solo las dos menores.

Cabe mencionar que la mayor de las hermanas decidió tomar distancia e irse a vivir con su papá Fabián Cubero. Incluso se debatió su presencia en la boda de su mamá. No obstante, la fiesta de cumpleaños que compartieron el domingo podría indicar que la relación entre madre e hija habría mejorado.

Nicole Neumann mostró el festejo que le preparó por los 15 años de su hija Indiana

El 18 de octubre, Indiana Cubero cumplió 15 años y lo celebró con su padre, la novia de él, Micaela Viciconte y sus tres hermanos. Nicole Neumann no estuvo presente en la reunión, lo cual alimentó los indicios de la mala relación entre ambas. Sin embargo, finalmente se conoció que el domingo la modelo le organizó otro festejo íntimo a la quinceañera.

A través de sus stories de Instagram, Nicole Neumann mostró un poco de la intimidad de la fiesta familiar que preparó para Indiana. Se trató de una pequeña celebración al aire libre, de la que también participaron sus otras dos hijas, Allegra y Sienna y su futuro marido Manuel Urcera, entre otros familiares y amigos cercanos. Hubo torta de tres pisos, mesa dulce y una decoración en color pastel con flores y velas.

Nicole Neumann organizó una fiesta familiar por los 15 años de Indiana Instagram @gossipeame

No obstante, en una foto que subió la cuenta de Instagram Gossipeame, hubo un detalle que no pasó inadvertido. En la foto familiar, Indiana no apareció al lado de su madre, sino que había varios invitados entre medio de ellas. Quizás podría tratarse de una simple coincidencia o podría significar algo más.