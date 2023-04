La difícil postura de yoga que Nicole Neumann mostró en Los 8 escalones que se llevó todos los aplausos

escuchar

Nicole Neumann se convirtió en una de las referentes de Los 8 escalones (eltrece). Su participación en el jurado es una de las más comentadas por diversos motivos. Por un lado, están sus picantes comentarios y por el otro el hecho de compartir espacio laboral con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien nunca tuvo “la mejor de las ondas”. Pero, además, se caracteriza por ser la que se levanta de la silla si la pregunta que le toca hacer lo requiere. En el programa del viernes sorprendió a todos con una difícil postura de yoga y recibió aplausos y elogios.

Esta fue una semana intensa y de muchas emociones en Los 8 escalones de los tres millones. Mariano Cáceres, de Santiago del Estero, ganó por tres noches consecutivas y acumuló 9 millones de pesos. Sin embargo, por “una situación de fuerza mayor” no pudo presentarse para ir por el récord de los 12 millones, ni jueves ni viernes. No obstante, desde la producción decidieron guardarle el lugar para que, cuando esté en condiciones, vuelva a jugar.

Nicole Neumann tiene su silla en el jurado de Los 8 escalones de los tres millones (Foto: Captura / eltrece)

Precisamente en la última edición de la semana, se vivió una situación que dejó a todos sin palabras. Dos participantes, Sol y Patricia, llegaron a la final y una de ellas se llevaría a casa los 3 millones. Para eso debían conseguir la mayor cantidad de luces verdes al responder correctamente las preguntas del jurado.

Nicole Neumann realizó un difícil ejercicio de yoga en Lo 8 escalones de los tres millones y sorprendió a todos (Foto: Captura / eltrece)

Cuando le tocó el turno a Nicole Neumann, Guido Kaczka le consultó cuál era la temática: moda, medio ambiente o cultura vegana. Ella, en tanto, agregó otra opción y anticipó: “Va a ser yoga y viene con postura”.

La modelo le preguntó a las finalistas si estaban familiarizadas con dicha disciplina, a lo que ambas advirtieron que no. “Vamos a ver si el equilibrio me acompaña, porque no todos los días estamos bien de equilibrio. Y es de equilibrio, con tacos, pero obviamente es descalza. Yo les mostraré esta postura y después me van a decir como se llama”, les explicó Neumann.

Nicole Neumann sorprendió a todos en Los 8 escalones con su postura de yoga

Sin sacarse los zapatos de taco aguja, se colocó de perfil, se sujetó con la mano izquierda a la mesa y con la otra tomó la pierna derecha y la elevó hacia atrás en un ángulo de 90 grados, mientras mantuvo firme la pierna de base. Con una implacable concentración, y logró el control de la posición, soltó la mano de apoyo y la extendió hacia adelante para hacer equilibrio y se mantuvo allí por unos segundos.

Si bien dio cuenta de que era una posición compleja, a lo cual se le sumó la dificultad de los tacos, su manejo de la situación sorprendió a todos. Marina Calabró lideró la seguidilla de aplausos que rápidamente resonó en todo el estudio. “Espléndida es poco. Es un cachetazo a la edad”, la felicitó la periodista e hizo reír a todos con su comentario.

Nicole Neumann realizó la "postura del bailarín" en Los 8 escalones (Foto: Captura / eltrece)

Finalmente, las participantes tuvieron que decir cuál es el nombre de la postura de yoga que demostró la empresaria. Las opciones eran a) del escultor, b) del bailarín, c) del ilustrador o d) del equilibrista. Fue Sol, que optó por la segunda alternativa, quien se llevó el punto y además, por su buen desempeño, ganó los 3 millones de pesos.

