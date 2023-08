escuchar

Cada vez falta menos para el gran casamiento entre la modelo Nicole Neumann y el piloto Manuel Urcera; sin embargo, corrieron los rumores de que varios famosos no recibieron la invitación y uno de ellos fue el conductor Guido Kaczka con el que compartió Los 8 escalones de los 3 millones hasta hace poco tiempo, cuando decidió dar un paso al costado de su rol como jurada.

Las vacaciones en Punta del Este, Uruguay, fue el lugar escogido por el piloto de carreras para proponerle casamiento a la modelo luego de dos años de relación. No obstante, comenzó a circular el rumor de que el conductor Guido Kaczka, con el que compartió mucho tiempo al aire, no recibió la invitación. En este contexto, las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece) fueron a buscarla a Nicole a un evento que reunió a varios famosos y le hicieron la pregunta que todos querían escuchar.

Nicole Neumann habló de la invitación a Guido Kaczka al casamiento

“Sí, qué ansiedad ya estamos. Yo no digo nada”, señaló ante la inminente boda y ante la pregunta sobre qué paso con Guido Kaczka, la modelo respondió sorprendida: “Sí que está invitado. Manu me dijo ‘che parece que a Guido no le llegó la invitación’. Pero bueno, no sé, me estoy enterado que hay gente a la que no le llegó. Mañana tendremos que ponernos a chequear qué pasó”.

Al término del móvil, Mariana Brey señaló que habló con el conductor de Los 8 escalones de los tres millones y confirmó que ya recibió la invitación.

Cabe señalar que esta celebración se dará en el medio del escándalo mediático de Nicole Neumann y su hija Indiana, quien se habría ido a vivir con su padre Fabián Cubero, luego de una supuesta denuncia contra su madre.

Sin hacer mención directamente sobre todo lo que envuelve a este problema familiar, el cronista le consultó si era difícil ser madre y la modelo respondió: “Sí, obvio. Tener seres humanos que dependen de vos, que son tu responsabilidad. También es el mayor placer de la vida. Cuando son adolescentes es así, son etapas que hay que pasar, que hay que acompañar, que hay que programarse y tener más paciencia. Son momentos, cada chico tiene su historia, su entorno, son muchas cosas”.

En cuanto a todo lo que se habla con respecto a su problema familiar, Nicole Neumann señaló: “Está todo bien. Se dice mucha mentira. Yo preservo la intimidad de mis hijas y todo lo que les pasa. No les gusta nada todo lo que se habla en la prensa, así que yo sufro un montón que todo el tiempo se filtren cosas, por ellas, sobre todo, me parece horrible. Es lo que hay y yo trato de trabajar desde donde puedo que es la contención, el cariño y saber dónde pueden encontrar la sinceridad. Es todo un camino de acompañamiento”.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se casarán el próximo 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron varios famosos, como Stefi Roitman con Ricky Montaner y Jorge Lanata con Elba Marcovecchio. Este lugar fue elegido luego de descartar celebrar el matrimonio en San Martín de Los Andes. ¿Estará presente Guido Kaczka?