Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se convirtió en el programa favorito de muchos argentinos, puesto que permite jugar y responder preguntas desde la comodidad del hogar. Incluso quienes tienen un buen rendimiento bajo esta modalidad deciden inscribirse y participar en televisión. Algunos obtienen buenos resultados, pero otros se dan cuenta de que estar delante de las cámaras no es tan sencillo como podría parecer a simple vista.

En las emisiones suelen ocurrir todo tipo de cuestiones, desde lágrimas de emoción hasta algún cruce durante las negociaciones. Asimismo, los jurados también suelen dar mucho de que hablar. Justamente el miércoles, Nicole Neumann volvió a “ponerle el cuerpo” a la situación y realizó una posición de yoga que demandó equilibrio y mucha concentración. No obstante, fue el comentario de un finalista, referido a esta disciplina, lo que la tomó por sorpresa, pero en el mejor de los sentidos.

Al inicio del programa, Guido Kaczka le preguntó a los participantes quién se ofrecía como voluntario para arrancar y el que levantó la mano fue Fernando. El hombre contó que es taxista y trabaja doce horas diarias. Lo acompañó su esposa, Jorgelina, quien tiene su misma profesión. Al escuchar esta coincidencia, el conductor quiso saber qué auto está más impecable, puesto que el participante le comentó que cada uno tenía su propio vehículo.

Fernando trabaja como taxista y participó de Los 8 escalones Captura TV

Fernando señaló a su esposa y así dejó en claro que ella tiene el vehículo en mejores condiciones.“¿Sos más ‘dejadín’ con el auto?”, quiso saber Guido. El taxista le aseguró que no, que se ocupa de que haya buen olor, pero de igual manera su pareja lo supera en esa cuestión.

El taxista tuvo un gran desempeño durante la noche. Ganó la llave para jugar en la final por el segundo departamento a estrenar y llegó a la final por los $3.000.000. En el último escalón se cruzó con una pregunta de Nicole Neumann, que era clave para que pudiera sumar una luz verde y empatar con Julián, el otro finalista.

La modelo se levantó de su asiento y preguntó si alguno estaba familiarizado con el yoga. Ella esperaba que la respuesta sea negativa, pero se encontró con un comentario inesperado que la sorprendió gratamente. “Mi esposa está estudiando para ser profesora”, dijo Fernando. “¡Qué bien! ¿no practica con vos o te muestra las posturas?”, quiso saber Nicole entusiasmada. Sin embargo, él hizo un cero con la mano.

“Pensé que me estabas haciendo un mudra con las manos, pero no, era un cero”, advirtió ella. Acto seguido comunicó que iba a mostrar una postura “que fortalece piernas y aperturas de caderas” y ellos debían indicar cómo se llamaba. Nicole se sacó los zapatos de taco alto, abrió las piernas pasando la línea de los hombros, hizo una leve flexión y acomodó los brazos hacia arriba en dos ángulos de 90 grados.

Neumann se mantuvo en esa postura durante unos instantes y tras incorporarse, les preguntó cómo se llamaba: a) de la hormiga, b) del arcoíris, c) de la diosa, d) de la mesa”. Mientras Julián eligió la segunda opción, Fernando optó por la tercera. Aparentemente, los estudios que realiza su esposa no pasaron inadvertidos para él porque su respuesta fue correcta y consiguió una luz verde. Pero eso no fue todo, porque a lo largo de la final superó ampliamente a su contrincante y ganó los $3.000.000.

“¡Lo hizo todo el taxista! Ganó la llave y es finalista por el segundo departamento”, celebró Guido Kaczka, mientras el campeón festejaba con su esposa y su suegra, a la par de que aceptaba la propuesta de regresar el jueves por los $6.000.000.