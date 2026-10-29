Noche de Halloween: las mejores películas de terror para ver por streaming

El sábado 31 de octubre se celebra Halloween -o Noche de Brujas- en todo el mundo. Esta festividad está conectada con la temática de terror y lo sobrenatural.

La festividad tiene origen en los países del norte: primero en Gran Bretaña e Irlanda y luego fue trasladado a Estados Unidos. También se extendió a México, donde además, el 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre, Día de los Muertos.

Las películas de terror para ponerse en clima de Halloween (Pexels/Pixabay)

A raíz de este evento, muchas personas comienzan a buscar películas del estilo que refleje el clima en esta celebración.

Las producciones más buscadas para esta fecha especial son de terror. Es por eso que hay clásicos que no pueden faltar. También, dentro de la biblioteca digital de cada aplicación de streaming, existen nuevos títulos que tratan sobre Halloween y que se pueden ver en familia.

A continuación, conocé ocho opciones para ver en Halloween por streaming:

Abracadabra

Es una película del género de comedia que se estrenó en 1993. Tres brujas (Batte Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker) regresan en Halloween para sembrar el caos. Es apto para toda la familia y se encuentra en Disney+.

Hocus Pocus 2 estrena en septiembre en Disney+. Foto: Archivo

El extraño mundo de Jack

Creada por Tim Burton, el musical tiene como protagonista a Jack Skellington, el rey de Halloween Town, quien intenta apoderarse de la Navidad. Se puede encontrar en Disney+.

El extraño mundo de Jack en 3D

Scream

Esta saga clásica está protagonizada por un asesino que usa una máscara para aterrorizar a un grupo de jóvenes. Con puntos de giro inesperados y llamadas misteriosas, la película se puede ver en HBO Max como Paramount+

El tráiler de Scream

Viernes 13

La trama gira principalmente sobre Jason, un asesino que aterroriza a jóvenes con su máscara de hockey sobre hielo. La franquicia tiene 12 películas que están en las plataformas Amazon Prime Video y HBO Max

Una de las escenas más reconocidas de la película Viernes 13

Halloween

“Una noche de Halloween, perpetró una matanza oculto tras una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente... y su familia”, detalla la sinopsis oficial de la película que se puede ver en Netflix y es protagonizada por Jamie Lee Curtis, Judy Greer y Andi Matichak.

Trailer 'Halloween' - Fuente: YouTube

El extraño mundo de Jack

Esta película, del genero infantil y de fantasía, fue creada por Tim Burton. En la trama, Jack Skellington, el rey de Halloween Town, intenta apoderarse de la Navidad. Está disponible en Disney+.

El extraño mundo de Jack en 3D

El Conjuro

Esta es una de las franquicias más recientes de terror que se ha vuelto muy popular con películas como Annabelle y La Monja. Es una producción basada en hechos reales que sigue a investigadores paranormales que trata de ayudar a una familia asediada por un espíritu maligno. Todos los films de esta saga se pueden ver en HBO Max.

La serie de películas El Conjuro, ideales para Halloween

Cuando acecha la maldad

Es una producción nacional, de género de terror, que se estrenó en 2023 ha dado la vuelta al mundo. Cuenta la historia de dos hermanos, quienes enfrentan a un hombre poseído que está por dar a luz a un demonio, con una atmósfera rural intensa. Está disponible en Netflix.