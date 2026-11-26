Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, visitó El ejército de la mañana, el ciclo de streaming emitido por Bondi Live, donde habló a fondo sobre el escándalo que atraviesa a su hija con su expareja, Mauro Icardi, y la actual pareja del futbolista, la China Suárez, en medio de las tensiones y denuncias cruzadas tras lo ocurrido en “la casa de los sueños” de Nordelta.

Al ser consultada sobre si su rechazo hacia la actriz obedecía solo a la infidelidad [ocurrida en 2021] o a otros motivos, la actual panelista de LAM (América TV) fue tajante: “Me parece nefasto todo lo que hace esa mujer”. Además, aseguró que está censurada para hablar, pero no escatimó en críticas al vínculo de su exyerno: “Por algo será que me callan. Yo veo más allá que mis hijas, justamente por experiencia, por los años que tengo. Yo veo cosas que a veces me las veía venir. Yo no me lo esperaba de él. Yo jamás voy a poder creer en una pareja que empezó de la manera que comenzó”.

Nora Colosimo mantenía una buena relación con Mauro Icardi en el pasado (Foto: Archivo)

“Si a mí un hombre, ahora salgo de acá y me quiere seducir diciéndome ‘la más fácil de Argentina, olorosa, sucia’, ¿te parece que ese hombre va a llegar a algo? No", agregó crítica sobre la decisión de la China Suárez de mantener un vínculo con alguien que habló mal de ella, según los mensajes que en el pasado Icardi le habría mandado a Wanda Nara, en los que fue despectivo sobre quien es hoy su novia. De esa manera, dejó entrever que en algún momento hubo un acuerdo o interés económico de por medio.

La madre de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) también se refirió a su propia relación con el delantero. Contó que después de la separación de su hija llegaron a hablar muchísimo, pero aclaró que “un día se rompió”. Cuando en el piso señalaron que la situación es difícil para Icardi si siente que no aceptan ni respetan a su pareja, Nora retrucó con dureza: “¿Cómo vas a respetar a una mujer que dijo lo que escuchaste en el audio que sale de testigo a decir ‘papito no te pegó, si no estabas’?”.

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran cada día más enamorados en redes sociales (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por último, al hablar del futuro y de un posible acercamiento para bajar el tono del conflicto, Nora Colosimo expresó su deseo de “paz” y reveló que Wanda intentó tender un puente para tomar un café, encontrarse y saldar diferencias con Mauro, aunque aseguró que “es él el que no quiere”.