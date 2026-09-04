Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara y que hizo todo para reconquistarla: “Nunca vi algo igual”

Hay quienes creen que el amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi es cosa del pasado. Y lo cierto es que no es ilógico si se tienen en cuenta los descargos en las redes, los enfrentamientos en la justicia y que cada uno rehízo su vida sentimental. Sin embargo, quien no coincide con esto es Nora Colosimo. Aseguró que el futbolista sigue enamorado de su hija, que “la remó hasta más no poder” para reconquistarla y que ve posible una reconciliación.

El jueves 3 de septiembre, Colosimo tuvo su segunda participación como angelita en LAM (América TV). Ángel de Brito le preguntó si aún su exyerno le escribía y ella reveló que, si bien ahora no están en contacto, él le mandó varias “cosas” en el pasado. Aseguró que con ella no se peleó, pero dio a entender que la usó para acercarse a Wanda Nara. Lo calificó como un “convencedor” y un “manipulador” y dijo que tiene “dos facetas”: “Yo conocí la más o menos linda. Muchas veces lo defendí”.

"Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual", dijo Nora Colosimo sobre Icardi instagram

A partir de esto, Denise Dumas le preguntó si creía que aún seguía enamorado de Wanda y ella no lo dudó: “Para mí sí. Yo lo conozco mucho. Lo digo con respeto. Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual”. Reconoció que los problemas entre el exmatrimonio comenzaron con el encuentro de él con María Eugenia “la China” Suárez en París en 2021. Si bien tras el escándalo se separaron, se dieron una segunda oportunidad, pero no lograron superar la crisis.

Wanda Nara dio a entender que ve posible una reconciliación de Mauro y Wanda (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Creo que los dos intentaron y me parece que Wanda quiso y después no pudo. Ella lo intentó, no pudo y me parece válido también”, reflexionó. Asimismo, sostuvo que la pareja no estaba agotada y, cuando De Brito le preguntó si creía posible una reconciliación, ella lanzó una risa pícara y asintió con la cabeza.