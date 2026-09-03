Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira Nara, la nueva “angelita” de LAM: por qué aceptó y la advertencia a Ángel de Brito

“Si decís algo que no es, no te lo voy a dejar pasar”, le advirtió Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira Nara, a Ángel de Brito, segundos antes de aceptar la inesperada propuesta: ser una de las angelitas de LAM, según cuenta en diálogo con LA NACION. Así las cosas, en la emisión del martes del ciclo de América, el conductor la presentó no solo ante el público, sino también ante sus colegas, que no tenían ni idea de que su nueva compañera sería ella, ya que todo se manejó en el mayor de los secretos, al punto de que la noticia tomó por sorpresa... ¡hasta a sus hijas!

Nora Colosimo fue letal con la China Suárez

Luego de haber estado durante años tras bambalinas “por respeto a las chicas”, según ella misma contó hace unas semanas en una entrevista con este medio, ahora disfruta de su momento como panelista todos los martes y jueves desde las 20. Además, devela por qué aceptó de inmediato la propuesta y asegura que, aunque se sorprendieron, Wanda y Zaira le brindaron su apoyo total. La gran incógnita es qué hará cuando alguien de su entorno familiar sea noticia y ella tenga que opinar de la situación, algo que sabe que inevitablemente tarde o temprano sucederá.

Espontánea, fresca y a la vez súper descriptiva y detallista al hablar, Colosimo que también conduce un programa de streaming, no hubiera imaginado su presente laboral hace un año. Incluso, muchos se sorprendieron cuando en los Martín Fierro al alzar su estatuilla Wanda le dedicó su premio a mejor conductora y develó que en su juventud había querido ser actriz, pero que dejó su carrera para estar con sus hijas.

—¿Cómo llegó la propuesta? ¿Fue algo buscado?

—No, fue súper divertido porque me llega a través de Ángel, que un día me llama; yo tenía su contacto y él el mío, pero por las chicas. No pensé que esto me sucediera a mí. Justo a los dos días del llamado de él, yo viajaba a Italia porque soy parte de la docuserie de Wanda y le dije que cuando llegara lo contactaba y tomábamos un café. Me había adelantado que me escuchó en una nota con Moria y que le gustó cómo hablé y que quería que fuera una angelita. Volví de Italia y le escribo “llegué”; vamos a almorzar a Palermo y ahí me hace la propuesta. Yo le dije que me interesaba; me fui a mi casa, pero ya sabía que diría que sí porque me interesaba lo que proponía.

Nora Colosimo junto a sus mediáticas hijas

—¿Cuántas veces estarás?

—Estoy fija los martes y los jueves. Los jueves voy a correr un poco porque después del streaming en la casona de Aptra me voy para el canal.

—Las angelitas hablan de todo, sabés que muchas veces tus hijas pueden ser tema, ¿cuál será tu postura? ¿Lo analizaste?

—Sí, muchas veces se habló de ellas, particularmente de Wanda, y hay cosas que se dicen en muchos programas que no son reales; me ha pasado de estar en mi casa mirando la televisión y escuchar algo que no es e indignarme como mamá y pensar: “¡Qué barbaridad, si supieran la verdad!”. Eso me dio fuerza y valor para decir: “No me callo más”. Mis hijas son grandes y las acompañé y seguiré acompañando desde otro lugar.

—¿Lo hablaste con De Brito?

—Yo le agradezco la oportunidad y le dije a él que, si dice algo que no es, no se lo voy a dejar pasar, aunque sea mi jefe.

—Es tu año... primero el streaming con Valiera Notari y ahora LAM.

—Valeria fue mi descubridora, éramos compañeras de yoga y me escuchó hablar y me propuso hacer streaming y le dije que sí. Fue la primera que creyó y confió y después se abrieron puertas. Estás y la gente te va escuchando y conociendo, todo suma, tanto los que te quieren como los que no, porque no podés caerle bien a todo el mundo, y yo soy esto.

—¿Qué?

—Nora, la madre de dos chicas súper exitosas, empresarias, madres e hijas que me llenan de orgullo. Son increíbles y únicas. No lo digo como mamá, me saco la camiseta de madre y las miro desde la vereda de enfrente y pienso que son grosas, inteligentes, cada una en su estilo, dos bellezas, pero sobre todo —y es mi orgullo— lo bellas que son por dentro, porque esa belleza no la estropea el tiempo. Yo las llevé de la mano en sus primeros pasos cuando eran muy chicas, cuando de casualidad estábamos en la plaza y unos productores las vieron para un comercial de un postrecito, así empezó su carrera y nunca pararon: desfiles, publicidades y así hasta el día de hoy.

Nora Colosimo, sobre sus hijas: "Son increíbles y únicas. No lo digo como mamá, me saco la camiseta de madre y las miro desde la vereda de enfrente y pienso que son grosas e inteligentes" (Fuente: Instagram/@nora_colosimo)

—No les habías contado a tus hijas que serías angelita, ¿qué dijeron después?

—¡No! Se enteraron en vivo porque Ángel me pidió que no le dijera a nadie, ya que él quería hacer un enigmático. Lo sabían tres personas de plena confianza de él y yo se lo conté a Damián, mi peluquero y amigo de absoluta confianza desde hace años, que sé que todo lo que hablo muere en él. Cuando estoy al aire, me escribe una de mis nietas (Francesca) y le mandé un audio en el vivo de LAM. Me apoyaron. Llegué a mi casa y estaban mis hijas en línea. Tenemos el grupo de WhatsApp donde hablamos las tres e hicimos una llamada y me saludaron y dieron su punto de vista. Son mis hijas y me quieren cuidar y devolver lo que hice tantos años por ellas. Quieren pasarme su experiencia y que nada malo me pase. Tengo todo el apoyo de ellas.