Nora Colosimo quiso defender a Wanda Nara y mandó al frente a Maxi López

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, forma parte del staff de LAM (América TV) y, con la creciente polémica familiar que vive su hija y la filtración de un video en el que insulta a la China Suárez, decidió salir a aclarar algunos puntos de la contienda. Sin embargo, en medio de su ida y vuelta con Ángel de Brito, terminó por revelar dos infidelidades que Maxi López tuvo con la conductora de Telefe cuando todavía eran pareja.

Todo comenzó cuando el líder de las angelitas le recordó que los conflictos de Wanda con sus exparejas siempre estuvieron en boca de todos los medios de la Argentina y el mundo. “Nosotros la hemos escuchado a Wanda destruir a Maxi López con razón, sí. Porque no le pagaba la cuota, las infidelidades. Después pasó a ser el mejor del mundo y cocinamos papillas en MasterChef. Y Mauro Icardi pasó a ser el demonio”, sostuvo de Brito.

Pese a los conflictos familiares que tuvieron en el pasado, la expareja logró tener un diálogo cordial por el bien de sus hijos Prensa Telefé

Nora, con la intención de defender a su hija, le respondió: “Si querés te lo explico. En el momento en que Wanda denunció una violencia, nunca mintió, fue. Cuando denunció las infidelidades, fueron. Tuve la desgracia de ser testigo de dos”. Sin embargo, reconoció que con el tiempo y distintas charlas, la expareja pudo comenzar a mantener un diálogo cordial y un buen vínculo por el bien de sus hijos.

“Los malos momentos que vivió y los buenos, lamentablemente, fueron todos reales. Ahora viene la docuserie de Disney. Ahí le doy a todos porque tengo mucha memoria”, reconoció sobre el proyecto que llegará a la plataforma de streaming en 2027 y que buscará recapitular algunos de los momentos más importantes de la vida de la mediática.

Wanda Nara y Maxi López el día de su boda Foto: Redes Sociales

A su vez, Colosimo buscó defender a su hija de los destratos de Pepe Ochoa, quien aseguró que Wanda no tenía dinero cuando conoció al futbolista y que por eso habría decidido comenzar una nueva vida en Europa. “Ella ya era Wanda Nara cuando conoció a Maxi. Deja todo su trabajo acá, que estaba trabajando en televisión. No es que se casó con una secretaria del banco. Las cosas como son, Pepe”, exclamó para ponerle un límite a los comentarios contra su hija.

Minutos más tarde, la panelista volvió a arremeter contra Maxi López cuando aseguró que tanto él como Mauro Icardi tuvieron actitudes parecidas con la presentadora de MasterChef Celebrity. “Son dos hombres violentos que le tocaron”, aclaró.