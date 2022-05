“Nos maneja como muñecos”: María Laura Santillán se refirió a la presentación de Cristina Kirchner en Chaco

Cristina Fernández de Kirchner recibirá hoy el título de Doctora Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), premio que será otorgado por el Consejo Superior de la Alta Casa de estudios. La distinción llega en medio del fuego cruzado en la interna del Frente de Todos, motivo por el cual las palabras de la vicepresidenta son muy esperadas. En medio de las especulaciones en torno a su discurso, Luis Novaresio y María Laura Santillán analizaron la situación que rodea a la mandataria; y en el pase entre sus programas, por la pantalla de LN+, el conductor indicó que el rector de la institución involucrada enfrenta una causa judicial por lavado de dinero.

“Cristina tiene esa característica que dice ‘hoy no hablo, hoy si’. No se puede prever. Nos maneja como muñecos. En realidad, maneja a otra gente, pero estamos todos pendientes”, criticó María Laura Santillán respecto a la conferencia magistral que brindará, hoy a las 17, la senadora al recibir la honorable distinción.

Asunción del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de kirchner Silvana Colombo

El título será entregado por el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, junto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Luis Novaresio puntualizó, entonces, sobre la particular figura de Oestmann, quien enfrenta una causa judicial. “Está imputado por lavado de dinero”, informó el periodista. Asimismo, señaló que tanto la Uncaus como otras universidades se crearon durante el gobierno de Cristina Kirchner con el fin de tener un espacio de expresión política.

Germán Oestmann es investigado por asociación ilícita y lavado de dinero, sumado a una causa por amenazas. Actualmente, está imputado y el fiscal federal de Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, pidió su detención. Por la causa, hay 46 personas imputadas, y se estima que el monto del delito es de al menos $179 millones, a razón de $22 millones por mes.

Más allá de este escenario, por el momento, el rector de la universidad continuará en ejercicio de su puesto laboral en la institución que hoy distingue a la vicepresidenta.

Germán Oestmann Junto a Jorge Capitanich Germán Oestmann Facebook

Durante su intervención en el pase, Novaresio también indicó que -como muchos- él espera el discurso de Cristina, en el que la vicepresidenta podría referirse a la disputa que hoy la tiene en el centro de atención y marcar su postura en cuanto a la actualidad política nacional.

Premio a Cristina

Para él, la vicepresidenta quiere tomar el poder. ”La vicepresidenta quiere el Gobierno y, como formalmente lo tiene Alberto, lo va a obstaculizar con distintos proyectos”, sostuvo el conductor de Buen Día Nación.

María Laura Santillán coincidió con su colega y consideró que Cristina no deja de demostrar que cuenta con grandes privilegios respecto a otras personas. De esa manera, y en relación con la distinción que hoy la tiene como protagonista, la conductora de +Noticias indicó que, contrario a lo que ocurre en otras ceremonias realizadas por parte de la institución, Cristina no estará presente en la universidad, sino que hará su presentación desde un hotel ubicado en Resistencia, Chaco. “Esto muestra un privilegio. Está por recibir con condecoración importante, pero no va al lugar donde se supone que se lo tienen que dar. Se queda en su hotel”, manifestó.