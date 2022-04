“Con los chicos, no”: la indignación de María Laura Santillán con la mujer que usó a su hija para robar

María Laura Santillán se mostró indignada en el pase con Luis Novaresio, por LN+, con los videos que se viralizaron en las últimas horas en las que una madre usa a su hija de siete años para robar.

Se trata de dos videos que tienen como protagonistas a la misma mujer y a su pequeña. El primero circuló el martes y fue grabado por las cámaras de seguridad de una farmacia. El segundo corresponde a un bazar cercano a la farmacia, en el barrio porteño de Almagro. En ambas filmaciones, la madre utiliza a su hija para poder robar diferentes productos que almacena en la mochila de la niña.

"Con los chicos no". La indignación de María Laura por la mamá que usa a su hija de 7 años para robar

“Te muestro algo que nos llamó la atención ayer, lo hemos cubierto con los móviles de LA NACION. Es esta mechera, se la llama así, que ponía cremas y cosas para revender en la mochila de la hija”, le dijo Santillán al conductor de Buen Día Nación. “Nos impresionó un montón. Se ve que esta chica otras veces había sido usada por la mamá para estas cosas. Sabía los movimientos, sabía las miradas, sabía para dónde moverse”, describió. Y reveló que había un segundo video.

“Hoy aparece este otro video que es de la misma mamá, con la misma nena, pero en un bazar, no en una farmacia. En un bazar cerca de la farmacia, en Almagro”, precisó la conductora de +Noticias. “También (está) guardando cosas en la mochila de la hija. A mí me impresiona mucho. Con los chicos, no, Luis. Con los chicos, no”, sostuvo María Laura.

Quiso usar la mochila de la nena para robar cremas de una farmacia

Novaresio, por su parte, reconoció que las imágenes le parecen “muy impactantes” y recordó que el martes contaron en su programa que la farmacia del video tiene 37 cámaras de seguridad. “Porque este no es el único caso -sostuvo el periodista-. (El farmacéutico) nos contó cómo se usan a los chicos con distintas estrategias. Chicos a los que se los finge descompuestos para que la gente la atención sobre ellos mientras la mamá roba. Chicos que ponen lo que van robando en mochilas preparadas, con doble fondo”, agregó.

Para Santillán, el límite de estas acciones debe encontrarse en la utilización de los menores. “Más que el hecho de cómo roban y el mecanismo, me impresiona que lleven a los chicos de escudo, me impresiona un montón. Tenemos que intentar hablar de esto: no se puede llevar a los chicos”, remarcó la periodista.

El conductor de Buen Día Nación insistió en que no es la primera vez que ocurre algo semejante y que es un delito que se repite en muchos negocios. “Autoservicio y la mamá con el bebé en el canguro”, describió. Y aseguró que nadie habla sobre la inseguridad que se vive en el país.

María Laura Santillán: "Con los chicos, no". (Foto: Captura de video)

“Es muy impactante el tema de la inseguridad sobre la que nadie habla, ¿eh? De golpe hay silencio del ministro (Sergio) Berni, de golpe hay silencio del ministro Aníbal Fernández. Nadie tiene claro cuál es la política que hay porque estamos en lo importante, en el Consejo de la Magistratura”, indicó con ironía el periodista rosarino.