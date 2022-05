Eduardo Feinmann detalló las “tres banderas” que Alberto Fernández entregó y causó la furia del kirchnerismo

Este martes, en el habitual pase en LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, este último periodista reveló una información que había recibido sobre la interna que en este momento se vive en el gobierno nacional entre Alberto Fernández, por un lado, y la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora, por el otro. El conductor de El noticiero de LN+ aseguró que estos últimos están “a las p...adas” porque el Presidente entregó “tres banderas” fundamentales del kirchnerismo y que ese otorgamiento “no se lo perdonan”.

Rossi y Feinmann comenzaron su tradicional pase con el tema de los conflictos internos que se viven en el seno del Gobierno entre los que están más cerca de Alberto Fernández y el ala más dura del kirchnerismo, representada por la vice y La Cámpora.

La entrega de "tres banderas" por parte de Alberto Fernández que enfureció al kirchnerismo

Ambos conductores se refirieron al último capítulo de esa tensión entre las facciones mencionadas, que estuvo marcado por las declaraciones de un representante de La Cámpora, Andrés “el Cuervo” Larroque, quien afirmó: “El Gobierno es nuestro, Alberto no se lo va a llevar a la mesita de luz”.

En ese contexto, el conductor de El noticiero de LN+ le brindó a su colega una información que tenía acerca de los motivos de la difícil convivencia entre el mandatario argentino y la vicepresidenta y sus hombres más cercanos. “Mirá, tomé nota mientras me contaban por teléfono hoy altas fuentes del Gobierno, tanto cercanos a Alberto Fernández como a Cristina en el Instituto Patria”, arrancó con su informe Feinmann.

“Me contaron que el otro día un funcionario nacional estuvo con Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires). Estaba a las p... das (Kicillof) con Alberto Fernández”, añadió Feinmann.

“La recriminación de Kicillof, que es la misma que hacen La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner -continuó el periodista- es que Alberto entregó tres banderas que eran ‘nuestras’. La pelea contra el campo es una. La otra es la pelea contra Clarín. Y la otra, contra el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alberto entregó las tres banderas”.

“¿Se rindió?”, quiso saber Rossi. “No, no es que se rindió. Entregó al enemigo. No le perdonan haberle entregado eso, según ellos”, aclaró Feinmann.

“Sí, te entiendo. Te sigo la lógica Kicillof. Entregaron tres banderas. No entiendo cuando dice entregar las banderas, significa, ¿Las resignaste?”, volvió a preguntar el conductor de Hora 17. “Arregló. Entregó las banderas, les regaló. La del campo, la del grupo Clarín y la del FMI. Entonces, no se la perdonan”, sentenció Feinmann.

“No sos nuestro. Con eso, dejaste de ser nuestro”, añadió Rossi, que interpretó lo que el ala dura del kirchnerismo le quiso decir al Presidente.

Entonces, Feinmann también interpretó el mensaje que Kicillof, La Cámpora y la vicepresidenta habrían enviado al titular del Poder Ejecutivo: “Entregaste nuestras tres banderas, lo más importante que teníamos, las tres banderas del 2019 las entregaste”, expresó.

Sobre el final de este fragmento del pase, el conductor de El noticiero de LN+ fue lapidario con relación a lo que había recabado de sus fuentes respecto de la tirante interacción entre la gente del Presidente y la que responde a la vice. “A mí me cuentan que esto está totalmente roto”, remató.