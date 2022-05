Diego Giacomini apuntó contra su exsocio Javier Milei en LN+: “Es un mar de inconsistencias”

El economista Diego Giacomini criticó en duros términos a su ex socio, el diputado nacional Javier Milei, a quien caracterizó como “un mar de inconsistencias” durante una entrevista que le realizó Luis Majul para el noticiero 8.30 AM por la pantalla de LN+. Invitado al piso del programa para conversar sobre inflación y precios, cuando los índices que manejan las consultoras privadas son cada vez menos alentadores, el experto dijo que no “estaba peleado” con su exsocio y que prefiere “no hablar de Javier en términos personales”, pero sus declaraciones parecieron ir en sentido contrario.

En un debate sobre “el fenómeno Milei”, Majul sumó también al analista político Facundo Nejamkis y le preguntó si la figura del economista libertario no estaba restringida al ámbito porteño. “Lo que era un fenómeno encapsulado en la Ciudad hoy tiene características nacionales”, dijo el profesional invitado. “Con estos niveles de inflación, la sociedad busca las opciones más disruptivas y hoy Milei está en 20 puntos a nivel nacional”, agregó.

En este sentido, Majul sostuvo que, cuando entrevistó el líder de La Libertad Avanza y le preguntó “quién lo financiaba”, sus “respuestas no fueron suficientes”. Para Débora Plager, quien junto con Marina Calabró acompañan a Majul en el noticiero de LN+, Milei “es funcional al kirchnerismo, más clarito echale agua”.

Fue en este contexto en el que el exsocio y coautor junto con Milei del libro “Libertad, libertad, libertad”, sostuvo que “yo nunca hablo de Javier como persona”, sin embargo, agregó “Javier es un mar de inconsistencias con la ética que dice defender y esto se lo dije en persona”, agregó. Cuando Majul le preguntó si estaba peleado con él, Giacomini dijo que “no”.

“Lo que critico yo: alguien que se define como anarcocapitalista, y la agrega la ridiculez del largo plazo, no cree en la justicia del Estado y no cree en las instituciones estatales, y cuando le preguntás si Cristina Kirchner es corrupta él responde que depende de lo que diga la justicia estatal. Es una inconsistencia con su filosofía”, consideró Giacomini.

“Él habla del status quo, es otra gran mentira y otro error científico, porque es el resultado de la arquitectura institucional y del esquema de incentivos del sistema político, para cambiarlo tenés que cambiar el sistema”, añadió el economista.

No es la primera vez que Giacomini lanza sus misiles contra Milei. El año pasado, poco después de que el candidato “anarcocapitalista” se consagrara diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, su colega lo comparó con Adolf Hitler y Josef Stalin.

“La gente no necesita a nadie que los salve. ¿Quiénes vienen a salvar a las personas? Los Hitler, los Perón, los Mussolini, los Stalin y cualquier ejemplar de América Latina, que los hay a montones. También, los conservadores rancios que usan a la política y al Estado para lo que ellos piensan que está bien. Ellos siempre eligen enemigos: Stalin tenía de enemigos a Hitler y a la República. Hitler, a Stalin y a la República. Perón a los conservadores y al campo. ¿Por qué? Porque construyen su accionar en base al odio hacia el enemigo. Lo mismo que Javier, exactamente”, dijo Giacomini en aquella oportunidad.

Más adelante, fue el periodista de LA NACIÓN, Pablo Fernández Blanco, quien analizó las razones del crecimiento en las encuestas de Milei: “Tiene una particularidad y es que es el único candidato claro de cara a las elecciones del año próximo. No sabemos quién será el candidato del Frente de Todos y tampoco sabemos quién será el candidato de Juntos por el Cambio. Milei es un líder claramente definido y eso también lo debe estar ayudando”, consideró.

Cuando Majul retomó la conversación con Giacomini, le preguntó si no veían “una aceleración de la inflación cercana a la hiperinflación”. La respuesta del economista no pasó desapercibida por el crudo panorama que trazó: “En el mejor de los casos, la inflación, con reformas muy profundas, bajaría en 2025, ya está jugado el panorama monetario del tipo de cambio”, dijo.

“El presidente que venga, si hace las reformas, recién van a tener efectos al año siguiente. Vale la pena avisar que la inflación va rumbo hacia los tres dígitos: 118 % anualizado, lo que vengo avisando con tiempo. La hiperinflación se construye a lo largo de los años y hay que avisarlo con tiempo para cambiar la situación”, finalizó.