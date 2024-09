Novedades en los medios: El Observador 1079 presenta nuevos programas, Ronnie Arias dejó PoP y Radio 10 apostaría por el fútbol

Escuchar

Llegan Los Verticales de El Observador 1079

Desde el viernes 13 de septiembre, de 20 a 21 h., comienza ¿Y cómo seguimos? con Analía Maiorana y Fernando Sáenz Ford (El Observador 1079). El mismo es un ciclo que te acompañará a enfrentar nuevos objetivos personales y profesionales, con un punto de encuentro para quienes buscan crecimiento y transformación. Luego, el jueves 19 se suma Cine y Series 1079 con Martín Fernández Cruz, con toda la información sobre los estrenos, historia del cine y las mejores series. La propuesta promete ampliar la grilla y sumar programas que irán lunes, martes y miércoles a las 20 h., al término de Calabró 1079, que se emite a diario desde las 18 h.

Ronnie Arias dejó POP Radio y se prepara para la TV

Como había adelantado esta sección, el animador Ronnie Arias está pronto a debutar con un magazine de cocina llamado Cocinate. Irá en la franja de las 18 h. bajo la producción de Kapow, junto a Mónica Borda, conocida como Madame Papín.

Ronnie Arias tendrá su programa de cocina

A raíz de este nuevo proyecto, Arias decidió de común acuerdo con las autoridades de POP Radio 101.5 dejar la semana pasada el ciclo Sanata que conducía de lunes a viernes de 13 a 16 h. Por esta razón, desde el lunes 2 de septiembre en ese lugar denominada la primera tarde se estrena Paga Dios, con Diego Della Sala, Tania Wedeltoft y Eddie Babenco, mientras que de 19 a 21 h., horario en el que Della Sala hacía Siguiendo la Luna hasta fines de agosto, y Noel Padrón estará al frente de Música Pop.

Radio 10 con intenciones de volver apostar al futbol

Si bien históricamente desde sus inicios fue una radio enfocada a la actualidad y la política, cada tanto Radio 10 quiere incursionar en el deporte y en los últimos años lo intentó, pero con transmisiones de partidos de la selección nacional, como así con Boca y River.

En esta oportunidad las autoridades de la AM 710, están ideando volver a intentar con transmisiones de fútbol los fines de semana y sumar a su programación una tira deportiva llamada Fútbol 10. Iría de 22 a 00:00 h. para competirle a La Oral Deportiva, que está al aire también en ese horario en radio Rivadavia AM 630. Aún no hay fecha y nombres para este proyecto que en paralelo se lanzará una aplicación en la que podrán escucharse los partidos.