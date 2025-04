Nueve de las mejores series de TV de lo que va de 2025 (además de Adolescencia)

Desde la última temporada del drama distópico en el lugar de trabajo hasta la miniserie de Reino Unido que dio que hablar al mundo y un nuevo drama exitoso centrado en médicos, seleccionamos los mejores programas del año para ver ahora mismo.

The Studio (El estudio)

The Studio (El estudio) Apple TV+

Hollywood es un blanco fácil para las bromas, pero esta sátira es tan aguda, astuta y a veces absurda que podría ser la serie más divertida del año.

Seth Rogen, cocreador de la serie, interpreta a Matt Remick, el recién nombrado director de Continental Studios, un amante del cine de alta calidad con la misión de crear éxitos comerciales basados ​​en marcas conocidas, como Kool-Aid.

Un aluvión de actores y directores, entre ellos Ron Howard, Olivia Wilde y Zoe Kravitz, hacen cameos, parodiando alegremente su propia imagen, ninguno más gracioso que Martin Scorsese en el divertidísimo episodio inicial.

Los personajes habituales de la serie tienen un reparto ideal: Ike Barniholtz, como Sal Saperstein, el segundo al mando de Matt; Catherine O’Hara como la anterior directora del estudio y Kathryn Hahn como la escandalosa y extravagante directora de publicidad.

Llevándonos a los Globos de Oro y a las reuniones de marketing, The Studio sugiere que todos simplemente se dejan llevar por la corriente en un momento en que toda la industria cinematográfica está en crisis. Puede que la industria no sepa hacia dónde va, pero esta comedia tras bambalinas es una delicia. (CJ)

The White Lotus (El loto blanco)

The White Lotus (El loto blanco) Fabio Lovino/ HBO

Una cosa es segura: si la sátira de Mike White sobre los problemas del primer mundo y los turistas ricos fue admirada por muchos durante sus dos primeras temporadas, en la tercera se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, luego de un enorme aumento de audiencia.

Esta vez, envió a sus grupos disfuncionales —un financiero corrupto y su familia, tres amigas enfrentadas, un hombre vengativo y su novia más joven— a un retiro de wellness tailandés, generando cada semana un gran debate en internet.

Algunos se quejaron de que esta temporada era demasiado lenta y carecía de la dinámica argumental adecuada, mientras que otros señalaron, sabiamente, que el problema era que se trataba de un drama centrado en los personajes que nunca se concibió para tener grandes giros en su trama o un ritmo frenético como Juego de Tronos, sino por su inesperada popularidad taquillera.

¿Personalmente? La disfruté por ser la serie más oscura y reflexiva hasta la fecha, pero una que, una vez más, prosperó gracias a un elenco magistral, en el que Parker Posey, Carrie Coon, Aimee Lou Wood y Patrick Schwarzenegger destacaron, pero nadie fue un punto débil. (HM)

Adolescence (Adolescencia)

Adolescence (Adolescencia) Ben Blackall/ Netflix

No es de extrañar que esta implacable serie británica sobre un chico de 13 años acusado de asesinar a una chica en su colegio se haya convertido en un foco de tensión cultural, elogiada hasta por el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, se haya puesto disponible para su emisión en colegios y que haya generado debates sobre los jóvenes y la influencia tóxica de las redes sociales.

El problema social se envuelve en un drama brillantemente personalizado y plasmado por los actores.

Stephen Graham, creador de la serie junto a Jack Thorne, interpreta al padre del chico y transmite la conmoción y el dolor de un padre obligado a considerar la impensable posibilidad de que su hijo sea un asesino.

Owen Cooper ofrece una interpretación notablemente sofisticada como el chico acusado, que parece inocente hasta que explota de ira.

Y Ashley Waters interpreta a un detective que lucha por comprender a su propio hijo adolescente, expandiendo el tema más allá de una familia. Cada episodio se rodó en una sola toma en tiempo real, lo que suena a truco, pero el director Philip Barantini maneja ese enfoque con tanta fluidez que se desvanece en un segundo plano, a la vez que añade intensidad a un drama desgarrador que no ofrece una resolución cómoda. (CJ)

Severance (Ruptura)

Severance (Ruptura) Apple TV+

Con razón o sin ella, Apple TV+ se ha convertido en una plataforma de streaming conocida por invertir enormes recursos (más de US$20.000 millones según se informa) en una serie de series protagonizadas por estrellas que no mucha gente ve.

Sin embargo, con la segunda temporada de este drama distópico laboral, quedó claro que se trataba de un auténtico éxito de taquilla.

Lo cual es aún más sorprendente si tenemos en cuenta lo peculiar que es Severance.

Su convincente premisa de alto concepto —en la que los empleados de la siniestra corporación Lumon tienen la conciencia separada en sus yo de oficina, o “innies”, y sus yo de casa, o “outies”— es una cosa, pero más allá de eso, la historia se desvía constantemente por madrigueras surrealistas, que involucran, por ejemplo, misteriosos trabajos de “refinamiento de macrodatos” o un rebaño de cabras.

La verdad es que, a medida que la serie avanzaba en su segunda mitad, se sentía demasiado divagante para su propio bien, y su desenlace culminante no pudo compararse con el de la primera temporada.

Pero aun así es una obra exquisita en todos los aspectos, desde la ingeniosa actuación con doble identidad (especialmente de la brillante estrella Britt Lower) hasta la crudeza visual.

¡Que llegue la tercera temporada, y quizás algunas respuestas más contundentes sobre qué está pasando realmente en Lumon! (HM)

The Pitt

The Pitt Warrick Page/ Max

Puede parecer un drama médico más, pero esta serie sobre un centro de traumatología en Pittsburgh revitaliza el género al centrarse en el estrés psicológico de los cuidadores.

Noah Wyle ofrece una actuación impactante como el jefe de departamento, el dedicado, agobiado y emocionalmente destrozado Dr. Robbie, aún traumatizado tras no haber podido salvar a su mentor durante la pandemia de covid-19.

Está rodeado de otros médicos y un grupo de estudiantes y residentes, cada uno con una dimensión diferente: desde Supriya Ganesh, como una brillante prodigio de la medicina, hasta Isa Briones, como una residente agresiva, y Taylor Dearden, como la cariñosa Dra. Mel, cuya neurodivergencia la hace especialmente empática con sus pacientes.

A diferencia de la mayoría de las series médicas, The Pitt nunca permite que su melodrama personal opaque el enfoque en su trabajo.

Cada episodio, absorbente y de ritmo rápido, se desarrolla en tiempo real durante un turno de 15 horas, y oscila entre la devastación de perder pacientes y el alivio de salvarlos.

Uno pensaría que una serie tan directa sobre la muerte sería deprimente, pero en cambio, The Pitt resulta emocionante al centrarse en personas para quienes la vida y la muerte son eventos cotidianos. (CJ)

Paradise (Paraíso)

Paradise (Paraíso) Disney/ Brian Roedel

Es difícil hablar del poder de esta serie sin revelar el giro clave que se produce al final del primer episodio.

Pero, sin duda, le da un giro radical a lo que empieza como un thriller político relativamente convencional.

Sterling K. Brown, el jefe del equipo de seguridad del presidente de EE.UU., se ve acusado del asesinato de su jefe. Pero más allá del asesinato en sí, no todo parece estar bien en el mundo.

Creada por Dan Fogelman, el creador de la igualmente melodramática serie televisiva This is Us, esta serie ofrece entretenimiento sólido en el mejor sentido de la palabra, con una trama ingeniosa acompañada de actuaciones magistrales, desde el héroe torturado de Brown hasta Julianne Nicholson como una siniestra multimillonaria tecnológica.

Además, más adelante en la serie, un episodio en particular que trata asuntos verdaderamente monumentales es simplemente impresionante; pero, de nuevo, eso es todo lo que se puede decir sin destripar la trama para quienes aún no la han visto. La buena noticia para quienes ya la vieron es que se espera para 2026 una nueva temporada. (HM)

Wolf Hall: The Mirror and the Light (Corredor del Lobo: el espejo y la luz)

Wolf Hall: The Mirror and the Light (Corredor del Lobo: el espejo y la luz) BBC/ Playground Entertainment

La suntuosa conclusión de esta adaptación de la trilogía Wolf Hall de Hilary Mantel combina una escapada, bellamente filmada, al lujoso pasado de la corte de Enrique VIII con una representación imperecedera del alto coste personal de la búsqueda de poder e influencia.

Mark Rylance convence como el consejero del rey, Thomas Cromwell, quien cuestiona sus propias decisiones, mientras el voluble Enrique pierde la confianza en él.

Y la fresca interpretación de Enrique por parte de Damian Lewis es deslumbrante, con una voz y modales escalofriantemente moderados incluso al dar las órdenes más despiadadas.

Las esposas de Enrique van y vienen, pero el vínculo que se desmorona entre estos hombres y sus trayectorias opuestas —las dudas y el declive de Cromwell y la férrea voluntad de Enrique, que elimina a cualquiera que se interponga en su camino— moldean la historia.

Escrita por Peter Straughn, reciente ganador del Óscar por su guion de Cónclave, El espejo y la luz tiene más resonancia hoy que el libro original de Mantel cuando se publicó en 2020. Resulta totalmente relevante en un mundo donde el autoritarismo progresivo es una preocupación global. (CJ)

The Narrow Road to the Deep North (El angosto camino al norte profundo)

The Narrow Road to the Deep North (El angosto camino al norte profundo) Ingvar Kenne/ Curio/ Sony Pictures Television

Desde su irrupción en el drama adolescente de HBO Euphoria, la estrella en ascenso Jacob Elordi ha elegido bien sus papeles, pero quizás nada le ha servido mejor hasta ahora que regresar a su país natal, Australia, para interpretar al protagonista de este desgarrador drama bélico.

Una adaptación de la novela ganadora del Premio Booker de Richard Flanagan, explora la vida del cirujano del ejército de la Segunda Guerra Mundial Dorrigo Evans a lo largo de tres períodos: su temporada destinada en Adelaida para entrenamiento militar, sus experiencias infernales como prisionero de guerra en la jungla tailandesa, y luego su existencia como un veterano profesionalmente exitoso, pero profundamente perturbado emocionalmente (ahora interpretado por Ciarán Hinds), aún incapaz de procesar verdaderamente los eventos de décadas atrás.

Traída a la vida visual impactante por Justin Kurzel, conocido por sus estudios viscerales de la violencia masculina en la gran pantalla como Snowtown y The Order, es simplemente una de las mejores evocaciones de los horrores del conflicto que se ha llevado a la gran pantalla.

Pero, al mismo tiempo, explora con tanto cuidado la pasión como la violencia, con la química entre el joven Dorrigo (interpretado por Elordi) y la esposa de su tío, Amy (una magnífica Odessa Young), que arrasa la pantalla.

Dadas algunas escenas de brutalidad sádica, es, por supuesto, una serie difícil de ver, como debe ser, pero también es una cuyo puro arte ofrece una especie de trascendencia. (HM)

Your Friends and Neighbors (Tus amigos y vecinos)

Your Friends and Neighbors (Tus amigos y vecinos) Apple TV+

Jon Hamm nunca ha estado mejor, combinando con maestría la comedia y el drama en esta serie sobre Coop, un gestor de fondos de cobertura que pierde su trabajo.

Intenta mantener las apariencias en su adinerada comunidad, solo para descubrir una nueva identidad.

La serie tiene un fuerte componente cómico, ya que Coop se convierte en un ladrón clandestino y resuelve sus problemas financieros robando artículos de lujo a sus vecinos.

Pero la serie destaca por su audaz interpretación de lo que él mismo describe en una de sus mordaces voces en off como “la silenciosa desesperación de los hombres ricos de mediana edad”, y por la descripción de sus complejas relaciones.

Sigue apegado emocionalmente a su exesposa (Amanda Peet), quien lo dejó por una amiga, y lucha por conectar con sus dos hijos adolescentes.

Mantiene un vínculo tierno y comprensivo con su hermana, emocionalmente frágil (Lena Hall, una figura destacada del reparto).

Hamm no ha tenido un papel tan rico desde Don Draper en Mad Men, otro simpático encantador con defectos que toma algunas decisiones tremendamente malas y define al personaje tan perfectamente que es difícil imaginar a alguien más en el centro de esta serie elegante pero penetrante. (CJ)

Big Boys (Chicos grades)

Big Boys (Chicos grades) Channel 4

Puede que haya generado menos revuelo que Adolescence, pero aquí tenemos otra serie británica sobre masculinidad que realmente merece la pena ver.

La serie semiautobiográfica de Jack Rooke, sobre dos universitarios que forjan una extraña amistad —Jack, un nerd gay, y Dan, un heterosexual—, ha sido una combinación increíblemente hábil de humor para reír a carcajadas, con deliciosas referencias a la cultura pop y un drama conmovedor que abarca el despertar sexual, la depresión, la demencia y más, desde su estreno en 2022.

Pero esta tercera y última temporada fue, sin duda, la más impactante, comenzando con un episodio divertidísimo sobre un paquete vacacional en Grecia, pero volviéndose más seria a medida que avanzaba, y abordando los problemas de salud mental de Danny con una destreza especial.

Y vaya si Rooke sabe cómo destrozar al público: el episodio final es una emotiva lección magistral, que incluye un cameo significativo del propio Rooke. Esperemos que lance a su talentosísimo creador al estrellato. (HM)

