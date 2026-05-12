Yanina Latorre dio detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa: “Le mendigó por teléfono”

A fines de abril surgieron fuertes versiones de que Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa estaban separados. “Lo venían remando, pero la distancia terminó por desgastar el vínculo”, dijo Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV). Tras llamarse al silencio, la modelo decidió hablar públicamente y confirmar que efectivamente la relación llegó a su fin. Sin embargo, en las últimas horas, se conocieron detalles de cómo habría terminado su historia de amor y todo parecería indicar que no fue en los mejores términos.

Ardohain empezó a salir con el polista en octubre de 2024, un mes después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, su marido y padre de su hija menor. En julio de 2025 terminaron, siendo la distancia un factor clave, puesto que él vive en los Estados Unidos y ella en la Argentina. A pesar de esto, decidieron darse una segunda oportunidad, pero, a pesar de haberse mostrado juntos y enamorados en distintas ciudades del mundo, en los últimos días se supo que una vez tomaron caminos distintos. Aparentemente, él habría querido separarse y, a pesar de la insistencia de ella para seguir juntos, se mantuvo firme en su decisión.

Pampita y Pepa empezaron a salir en octubre de 2024; en julio de 2025 se separaron y un tiempo despúes se dieron una segunda oportunidad (Foto: Redes Sociales)

“Pampita y Martín terminaron a los corchazos”, dijo Yanina Latorre en la emisión del lunes 11 de mayo de Sálvese quien pueda. Reveló que se comunicó con alguien del entorno del polista, quien le aseguró que Pampita “torturó por teléfono y con mensajes” a Pepa. “Él se la sacó de encima. Ya está en Londres y la familia festeja la separación”, sostuvo y señaló que Ardohain habría sido “muy absorbente” y nunca habría terminado de forjar un vínculo sólido con la familia de él.

Martín Pepa y Pampita están nuevamente separados

Aparentemente, la modelo le habría dicho a Pepa “que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Por eso ella al principio no blanqueaba, porque tenía la ilusión de viajar y recuperarlo”, sostuvo Latorre. Asimismo, agregó: “Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba hacia abajo. Él les contó a sus amigos”.

En este sentido, sumó que, según las amigas de Pampita, ella “está destrozada”. En cuanto a Pepa, parecería que ya dio vuelta la página. Latorre señaló que, si bien el polista todavía “no tiene nada fijo”, tras la ruptura habría salido con una mujer a la que conocía desde antes de empezar su relación con la modelo.

Pampita habló de su separación de Martín Pepa

Hace unos pocos días, Ardohain confirmó que efectivamente estaba separada de Pepa, pero negó los rumores de infidelidad de parte de él. “No ensucien nada porque no es así, porque Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”, dijo en diálogo con LAM (América TV) y admitió que efectivamente la distancia era un tema importante entre ellos. “Pero bueno, es parte de la vida. La verdad es que yo en el amor entrego todo. Pero nada fue tiempo perdido, la pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”, expresó.