Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles, en medio de la investigación judicial que lo involucra

Wanda Nara y Martín Migueles se separaron. Lo que empezó como un rumor hace una semana se confirmó el lunes 11 de mayo desde el estudio de Sálvese quien pueda (América TV). Yanina Latorre fue quien dio detalles de esta ruptura y compartió la palabra de la protagonista. La separación ocurre en medio del escándalo que salpica a Migueles, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos.

Todo empezó con el tuit de la periodista Naira Vecchio una vez que se conoció la decisión de la Justicia tras acceder a la información que guardaba en su teléfono Migueles. “Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles, separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película: Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos”, escribió.

Martín Migueles fue imputado por presunto uso irregular y negocios con el dólar blue (Foto: Redes Sociales)

La noticia estalló mientras Wanda Nara se encontraba en Uruguay, en pleno rodaje de la película “¿Querés ser mi hijo?”, y desde allí evitó pronunciarse al respecto, hasta que al principio de esta semana se comunicó vía telefónica con Latorre y, entre una charla sin sentido, la conductora de SQP fue directo al grano; así lo explicó a través de su programa.

“El viernes salgo de acá y voy para mi casa. En el camino me llama Wanda. Ella nunca inicia un diálogo salvo que necesite algo”, dijo Latorre y contó que la figura de Telefe le habló de la novela vertical que hizo y de los Martín Fierro. “En un momento le pregunté si me estaba escribiendo a esa hora por Migueles y ella me respondió que no. ‘¿Por qué? ¿Pasó algo?’, dijo”.

La noticia de la separación entre Nara y Migueles estalló mientras ella rodaba su película en Uruguay (Fuente: Instagram/@wanda.nara)

“Cuando le dije que me tomaba por bolu*a, me llama. Ahí me dijo que no sabía de lo que le hablaba. Quería que le cuente… Ella está todo el día en redes, ¿ni tu secretaria te pudo contar? Bolu*amente le conté la situación y me confirmó: ‘Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba’”, relató Latorre.

En medio de la información que compartió Yanina Latorre, Majo Martino la interrumpió y aseguró que el productor pidió explícitamente que Migueles no viajara a Montevideo porque “podría distraer a Wanda durante las escenas subidas de tono que tenía que hacer ella con Bernasconi”. Para la panelista, esto iba a condicionar la actuación de Wanda Nara.

Antes de concluir, Latorre expuso que Migueles aún vive en la casa de Nara y que conserva un recuerdo con una foto de ambos: “Ella se hace la bolu*a para no quedar engrampada en todo esto [por la situación judicial de su novio]”.

Otra versión de la separación entre Nara y Migueles asegura que la conductora tuvo un affaire con Bernasconi (Fuente: Instagram/@wanda.nara)

Otra versión de la separación entre Migueles y Nara fue planteada por Juan Etchegoyen mediante MitreLive. Según el periodista, la exconductora de MasterChef Celebrity habría tenido un affaire con Bernasconi. “Me encontré con una Wanda que no quiere dar detalles del tema, pero sí me confirma separación. A mí me dicen desde Telefe que Migueles intentó reconquistarla hace unos días, pero que el detonante fue un ataque de celos”, comenzó con su relato.

Juan Etchegoyen dijo que Wanda habría tenido un affaire con Bernasconi

Asimismo, justificó: “Alguien del canal en ese intento de reconquista le dijo a Migueles que Wanda durmió en un hotel con Agustín Bernasconi y estalló todo. A Migueles le van con ese cuento y se enoja y luego recapacita. Se da cuenta de que estuvo mal y pide disculpas, pero Wanda decide separarse de él. Yo no sé el detalle de cómo será la relación de Agustín Bernasconi y Wanda, pero a mí me dicen que el detonante fue este y nada tiene que ver con la situación judicial de Migueles”.

La imputación de Martín Migueles

Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, es investigado por la Justicia por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos. Esta causa estudia irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo.

El avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023. En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.

En su defensa por escrito, Migueles afirmó: “No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo. No participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo; eso debe quedar bien claro”.