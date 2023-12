escuchar

Juliana “Furia” Scaglione se volvió una popular figura desde su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe). Su personalidad avasallante y los sinceros descargos que hace frente a sus compañeros la convirtieron en una de las favoritas del público, pero lo cierto es que su actual participación en el reality no fue primera que tuvo en la televisión argentina, sino que se viralizó su presencia en una programa de citas.

A sus 32 años, Furia ya cuenta con una gran fama entre el público de Gran Hermano, y no solo eso sino que se ganó el cariño de muchos. Tanto es así que, hasta ahora, es vista como la gran “sobreviviente” de placas de nominación, ya que el público con su voto determinó su continuidad en el reality, aunque muchos de sus compañeros la quieren fuera de juego. ¿El motivo? La acusan de ser quien crea un clima tenso en la convivencia; sin embargo, ganó gran apoyo, lo que augura una larga estadía ahí.

Furia en El Nueve, en el programa de Darío Lopilato (Captura video)

En este marco, muchos quieren saber más sobre esta controversial joven que lleva con orgullo su apodo y fue así que en las redes sociales el periodista Federico Bongiorno compartió en X un video -que no tardó en viralizarse- en el que se puede ver en una participación en un ciclo donde se presentaban aquellas personas que buscaban pareja. Durante el 2022, Furia fue a Flechazo, amor oculto (El nueve), el ciclo conducido por Darío Lopilato en el que seis participantes buscaban el amor y tenían que elegirse entre sí para conformar parejas.

La propuesta del ciclo con formato de reality buscaba que dos personas se conocieran pero sin ver el físico del otro, sino a través de charlas y reflexiones acerca de tópicos que incluyan su relación con el amor y los sentimientos. “No debería existir la competencia en el amor, sino que las personas unas a otras se amen y que esa palabra no exista”, expreso frente a su “cita”, con el tópico de charla planteado sobre la competencia.

Además, la ahora hermanita expresó que estaba en búsqueda de ese “50% que le faltaba”, en relación con un compañero de vida. A diferencia de cómo se comporta en GH, en este fragmento del video se la nota con un tono muy sereno al hablar, y realizar su análisis acerca de la persona que tenía al frente.

En aquella ocasión, debió elegir entres los tres postulantes y no tuvo coincidencia, siendo que su elección fue con un joven llamado Rodrigo, pero él no la seleccionó. “Creo que los hombres le huyen a las mujeres que vienen con cositas pesadas, pero ellos pueden tenerlas y nosotras aceptarlo. Lo que me pasó en el programa me pasa en la vida con los hombres, se van corriendo”, expresó entre risas. Lo cierto es que allí no fue el lugar donde encontró el amor y se retiró del programa.

En su presentación para Gran Hermano, Furia indicó que tuvo cuatro parejas, dos hombres y dos mujeres, y que se encuentra abierta al amor. Por el momento, durante la convivencia no mostró interés amoroso hacia alguno de sus compañeros, aunque como bien se sabe la casa más famosa supo ser el sitio de inicios de amoríos, que se mantuvieron fuera de juego.