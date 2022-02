“Nunca cambies”: el deseo de Wanda Nara al saludar a Mauro Icardi por su cumpleaños

Tras un par de meses marcados por el conflicto y los enfrentamientos, el hogar de Wanda Nara y Mauro Icardi pareciera haber vuelto a la normalidad. Al meno, eso es lo que puede verse a través de las redes sociales, en donde ambos retomaron su programación habitual de tiernos paseos y alegres postales familiares. En esta nueva etapa de felicidad y compañerismo, la empresaria aprovechó para dedicarle un tierno posteo a su marido en honor a su cumpleaños número 29.

Desde mediados del 2021 hasta el final del mismo año, Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtieron en la pareja más nombrada tanto en los medios como en las redes sociales. El matrimonio protagonizó una pelea pública que tuvo al mundo entero no solo enterado de cada detalle sino preocupado por la evolución del caso, a tal nivel que recibió su propio nombre: “Wanda Gate”. Sin embargo, lejos quedaron los días cargados de conflictos y, ahora, la mediática y el futbolista atraviesan uno de sus mejores momentos.

No obstante, la aparente calma no evita que sus seguidores estén con los ojos bien atentos frente al más mínimo cambio. Por eso mismo, a finales de enero del 2022, comenzaron a sonar las alarmas que anunciaban un posible nuevo episodio en el acalorado drama del Wanda Gate. Icardi dejó de seguir a su esposa en Instagram y, minutos más tarde, eliminó su cuenta por completo. Como era de esperarse, las conjeturas y teorías al respecto no tardaron en aparecer, pero fue el mismo deportista quien salió a aclarar los tantos.

Tras reabrir su perfil, compartió una historia en donde explicó qué pasó. “Cerré mi cuenta de Instagram por una apuesta que hicimos jugando al Póker en casa en la cual perdí. Me encantaron sus versiones pero la verdad que estoy en un muy buen momento”, dijo. Y agregó: “Y en el amor, mejor que nunca. Por las dudas si no les quedó claro y siguen inventando versiones”.

Lo del amor quedó más que demostrado el día sábado, ya que las redes sociales de Wanda estuvieron enfocadas completamente al cumpleaños número 29 de Mauro. En sus historias registró cada segundo del festejo familiar y, también, reposteó algunos de los saludos que le hizo en la misma red social en cumpleaños pasados.

Al mismo tiempo, compartió dos posteos diferentes en honor a su marido. En el primero, subió un video en donde se puede ver a toda la familia parada muy feliz frente a la Torre Eiffel. En el epígrafe, escribió: “Feliz cumpleaños, que la vida te siga regalando momentos para mostrar lo más hermoso que tenés: tu sonrisa”. Tras sumar al escrito una serie de emojis, terminó: “Por que sos más hermoso por dentro que por fuera y eso en vos no es poco. Nunca cambies, te amamos. Tu familia”.

Una hora más tarde, realizó otra publicación. Esta vez se trató de una recopilación de los mejores momentos del festejo de cumpleaños, el cual se llevó a cabo en una embarcación sobre el Río Sena con la Torre Eiffel de fondo. En las postales familiares están Mauro Icardi y Wanda muy enamorados y al cumpleañero acompañado por sus dos hijas -Francesca e Isabella- y por los hijos de la empresaria con Maxi López: Constantino, Benedicto y Valentino.

Ambos posteos se llenaron de ‘Me gusta’ y de comentarios, tanto de otras celebridades como de fanáticos, quienes le enviaron buenos deseos al deportista y a su familia.

