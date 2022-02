Zaira Nara y Jakob Von Plessen, ¿separados?

La relación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen habría llegado a su fin. Después de un tormentoso fin de año, en donde ella descubrió que él fue cómplice de la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez, los padres de Malaika (5) y Viggo (2) no habrían podido superar la crisis y estarían separados.

El, encargado de dar la noticia fue el periodista Guido Zaffora, que en su cuenta de Twitter escribió: “CRISIS Y SEPARACIÓN. Ella fin de semana con las amigas en un hotel. Él lejos”.

“Hablé con Guido y me dijo: ‘me confirman que están en una crisis y que ya venían mal’ ”, dijo Maite Peñoñori en Intrusos, quien aseguró que el escándalo entre Wanda, Icardi y Suárez habría afectado mucho a la pareja.

Dos datos: además de pasar el Día de San Valentín alejados (Zaira está en Buenos Aires y Jakob, en el Sur), ninguno de los dos posteó nada referente a la pareja en sus redes sociales: ella se mostró haciendo compras en una dietética y jugando al tenis ý él, en una cabalgata por la montaña.

CRISIS Y SEPARACIÓN. Ella fin de semana con las amigas en un hotel. Él lejos. pic.twitter.com/El7fGTzL2w — Guido Zaffora (@GZaffora) February 14, 2022

Coletazo del WandaGate

A comienzos de noviembre, la pareja había quedado en medio de todo el lío mediático que se generó alrededor del WandaGate. En ese momento, Von Plessen fue señalado como cómplice de su cuñado durante el encuentro que mantuvieron Mauro Icardi y la China Suárez en París, algo que habría enojado mucho a la conductora y modelo. Según Zaffora, esa es la principal causa de la actual crisis y separación.

En aquel entonces, luego de mantenerse en silencio durante varios días, la menor de las Nara finalmente reveló que con su pareja estaba todo bien. “Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, dijo en ese momento en diálogo con Intrusos del Espectáculo, por América.

En Navidad, para terminar de despejar los rumores de crisis, Nara publicó fotos y videos de ellos dos junto a sus hijos disfrutando de los festejos. En uno de los clips que subió se los puede ver bailando muy compenetrados junto a la pileta “Propuesta indecente”, la pegadiza bachata de Romeo Santos. En otras imágenes, Von Plessen le saca las botas a su mujer, la levanta y se tira a la pileta con ella en brazos.

Zaira Nara junto a Jakob y los hijos de la pareja: Malaika y Viggo @zaira.nara

“Somos recompañeros. Por eso a mí esta época del año, cuando él empieza a viajar, me cuesta un montón, porque a mí me gusta viajar con él, poner las sillitas en el auto, cargar los perros, valijas, cosas, monturas e irnos juntos. Ahora que yo estoy más acá con los últimos días de colegio y los eventos de mi trabajo, me cuesta porque somos muy unidos y lo extraño. Somos muy complementarios, hacemos un buen equipo”, le decía ella a la revista OHLALA a finales de diciembre, nota en donde también aseguró que entre ellos estaban bien.

Zaira Nara y Jakon Von Plessen comenzaron a salir en 2015. Se conocieron por amigos en común y el primer encuentro entre ambos fue en un bar, al que concurrieron para pasar un buen rato. Él fue el encargado de introducirla a ella en el mundo del campo. “Estoy experimentando la vida en contacto con la naturaleza y me encanta”, confesaba la hermana de Wanda hace un tiempo.

Zaira Nara y su familia @zaira.nara

Al poco tiempo, ella quedó embarazada de Malaika, la mayor de los dos hijos que tienen en común. Unos años después, llegaría Viggo para terminar de completar la familia consolidar una pareja que le había dicho no -al menos por ahora- al casamiento, tanto a la ceremonia civil como a la religiosa.

“El chico más aventurero del mundo, ese que me volvió loca de amor el día que lo conocí, hoy cumple 40. Te regalo esta foto de esta aventura que es la familia que formamos. Una aventura bastante distinta de las que estabas acostumbrado, pero sin dudas, la más linda de todas. Acá estamos para acompañarte en todo y hacerte feliz siempre. Quizás a veces llorando en el momento menos oportuno (juro que nunca lloran pero decidieron hacerlo en el momento de las velitas). Crecen un poco y volvemos a dormir la siesta en algún arbolito de África. Te amo mi amor. ¡Feliz cumple!”, le escribía ella a él hace dos años, celebrando un nuevo aniversario de vida de su pareja y sintetizando lo que sentía con respecto a la familia que formaron.