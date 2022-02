San Valentín. Wanda Nara mostró el regalo que le pidió a Mauro Icardi: “Le estoy dando opciones”

Pese a los rumores y las desmentidas, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a demostrar en las redes sociales que no hay crisis en la pareja. Incluso la modelo y empresaria ya está pensando en el Día de los Enamorados y le pidió al futbolista que le regale una lujosa cartera para celebrar San Valentín.

En los últimos días, cuando Icardi dejó de seguir sorpresivamente a su esposa y cerró su cuenta de Instagram todos pensaron lo mismo: finalmente se separaron. Sin embargo, un tiempo después el delantero que comparte equipo con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain reapareció en la red social y salió a aclarar que todo había surgido a raíz de una apuesta. Ahora, la pareja se volvió a mostrar nuevamente para desterrar todo tipo de especulaciones y Wanda reveló qué regalo le pidió a su marido para este 14 de febrero.

La cartera que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi para San Valentín (Foto: Instagram)

La empresaria publicó en sus historias de Instagram una foto con una mini cartera de marca Chanel y les preguntó a sus más de 11 millones de seguidores qué debía hacer: “¿A casa?”, consultó. Y les dio dos opciones: “Sí, no lo dudes” y “No, no gastes”.

“Miren lo que es el tamaño, le estoy dando opciones de regalitos para San Valentín”, dijo Wanda en otra historia mientras mostraba la “mini bag” absolutamente encantada. Pese a su tamaño, el precio estimado de este accesorio de lujo ronda entre los 5 mil y 10 mil dólares. ¿Se la comprará Icardi por el Día de los Enamorados? ¿O tendrá preparado otro festejo?

La cartera que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi para San Valentín (Foto: Instagram)

Mientras tanto, por si quedaban dudas de que Wanda y Mauro siguen juntos, la pareja pasó una tarde en familia practicando polo y como no podía ser de otra manera, lo documentó en las redes sociales. Lo particular es que en vez de caballos, utilizaron unos modernos monociclos eléctricos, según se pudo observar en las últimas publicaciones de ambos.

Icardi, que el martes pasado reabrió su cuenta de Instagram tras una apuesta que hizo jugando al Póker en casa en la cual perdió, según argumentó, compartió algunas postales donde se los pudo ver muy enamorados en pleno día de campo con mascota y todo. “Tarde soleada en familia”, escribió en el epígrafe.

Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Instagram)

En el posteo con el que volvió a las redes, el futbolista había apuntado contra aquellos que inventaron “versiones ridículas”, tal como las calificó, sobre su repentina salida de Instagram el 31 de enero. “¡Buenas noches a todos! Ya estoy de vuelta, les quería agradecer a los que se preocuparon por mí, por el apoyo y tantos mensajes”, comenzó su publicación y arremetió: “También quería reírme un rato de las versiones ridículas que sacaron a la luz, muchos con mala leche”.

Mauro Icardi reapareció en redes y le puso fin a los rumores de separación Instagram: @mauroicardi

“Cerré mi cuenta de Instagram por una apuesta que hicimos jugando al Póker en casa en la cual perdí. Me encantaron sus versiones pero la verdad que estoy en un muy buen momento”, reveló Icardi en su mensaje y aseguró: “Y en el amor, mejor que nunca. Por las dudas si no les quedó claro y siguen inventando versiones”.