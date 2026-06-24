Oriana Sabatini mostró su exigente vuelta al gimnasio a tan solo cuatro meses de haber dado a luz

El 2 de marzo de este año, la vida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala cambió para siempre con la llegada de Gia, su primogénita. A tan solo dos meses del nacimiento de la bebé, la actriz ya retomó sus actividades, entre las que se encontraba el lanzamiento de su primer libro, titulado Podría quedarme acá, y los preparativos de True Crime, el ciclo que conducirá en Olga junto al periodista Paulo Kablan. Ahora, la hija mayor de Catherine Fulop mostró cómo transita sus días en esta nueva etapa.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació el 2 de marzo en Roma (Foto: Instagram @orianasabatini)

En medio del recorrido que realiza con su libro, la esposa de Paulo Dybala recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula 6.8 millones de seguidores, para compartir algunos de los momentos de sus días lejos del foco mediático; y uno de estos se centró en el regreso al entrenamiento.

A través de sus historias, la cantante y modelo dejó ver que volvió a pisar el gimnasio con fuerza y disciplina. En una primera imagen, Oriana posó frente al espejo con un look post-entrenamiento natural: el cabello envuelto en una toalla en forma de turbante, un top deportivo negro y una camperita blanca fina, conjunto con el que dejó a la vista su abdomen a pocos meses de dar a luz.

La cantante y modelo dejó ver que volvió a pisar el gimnasio con fuerza y disciplina (Foto: Instagram/@orianasabatini)

La rutina de la artista incluyó un exigente circuito de fuerza enfocado en el tren inferior y la zona media. En otra de las imágenes, se la puede ver concentrada y bajo la atenta mirada de un instructor mientras ejecuta ejercicios en la máquina de prensa de piernas (leg press), vestida con calzas oscuras y un buzo térmico gris claro.

Oriana ejecutando ejercicios en la máquina de prensa de piernas (leg press) (Foto: Instagram/@orianasabatini)

La exigencia continuó en el sector de musculación, donde Sabatini trabajó su núcleo al realizar abdominales en un banco declinado, con el cabello recogido en una colita y el mismo conjunto deportivo. Para cerrar la jornada de entrenamiento, se mostró en plena ejecución de sentadillas guiadas en una máquina Smith.

Oriana trabajó su núcleo realizando abdominales en un banco declinado (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Con este regreso al mundo del fitness, la joven no solo demuestra su compromiso con el bienestar físico en pleno posparto, sino que también comparte con su comunidad una faceta real, activa y enérgica de su nueva rutina como mamá.

Oriana se mostró en plena ejecución de sentadillas guiadas en una máquina Smith (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Pese a que hoy se encuentra con energía para cumplir con las actividades que forman parte de la cotidianidad, Oriana reveló días atrás algunas de las dificultades con las que se encontró en su rol maternal. En el programa Sería increíble, que se emite por Olga, la artista contó “el lado B del embarazo”.

"Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”

“Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme, que si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho”, se sinceró.

Oriana Sabatini se sinceró sobre el embarazo

La cantante relató cómo el dolor físico se convirtió en una constante que condicionó gran parte de su embarazo. “No sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor”, aseguró al recordar aquella situación.

Sabatini explicó que padeció pubalgia, una afección que provoca fuertes dolores en la zona pélvica. En su caso, el cuadro fue tan severo que afectó a su rutina y su bienestar diario. “Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente, y a una mujer le dicen: ‘Tomá un paracetamol’”, contó la artista, quien cuestionó la falta de respuestas con la que se encontró ante el problema.