“Abrazos al corazón”: el posteo de Dybala mientras sus compañeros de selección ya disfrutan el Mundial
El futbolista cordobés compartió la intimidad de su hogar en Italia tras quedarse afuera de la lista de Scaloni para el campeonato internacional
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A casi una semana del inicio del Mundial 2026, los fanáticos se tiñen de celeste y blanco y cada rincón del país demuestra la alegría ante el inicio del campeonato internacional. En medio del furor por la posibilidad de obtener un cuarto título, la selección argentina se prepara para dar lo mejor de sí. Sin embargo, Paulo Dybala no estará allí.
Tras arrastrar complicaciones físicas y someterse a una artroscopia de rodilla hace apenas unos meses, el futbolista cordobés no logró alcanzar el rodaje exigido por Lionel Scaloni y verá el torneo desde afuera, pero en familia. En esta oportunidad, también lo acompaña Gia, su bebé de tres meses, fruto de su amor con Oriana Sabatini.
Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 55.8 millones de seguidores, el deportista publicó un carrete de imágenes que describen uno de los momentos más agridulces de su vida. Por un lado, el perderse la posibilidad de demostrar su desempeño dentro de una competencia tan importante como una Copa del Mundo; y por el otro, rodeado de su círculo más íntimo, con la paternidad como protagonista.
“Abrazos al corazón”, escribió en la descripción del posteo que realizó, en el que enterneció a más de uno. En la primera toma, se lo ve sostener contra su pecho a la pequeña Gia, quien luce un delicado vestidito celeste de punto. Mientras tanto, Paulo mira a la cámara con una mezcla de orgullo y dulzura en la que demuestra que la mejor camiseta es la de padre primerizo.
La publicación también abre las puertas a la intimidad de su residencia en Italia a través de la postal que muestra la inmensidad y calidez de la sala de estar. Allí, Oriana aparece relajada en un ambiente moderno que fusiona lo industrial con lo rústico. En el centro del living resalta un gran sillón blanco modular con almohadones a rayas, mesas ratonas circulares de diseño y una alfombra beige gigante que unifica todo el espacio.
El carrusel también regala algunos guiños a la intimidad de la habitación de Gia. También muestra momentos de la cotidianeidad, donde se lo ve en ropa interior con su vestidor detrás o en la pileta disfrutando un día de calor.
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