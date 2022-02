Oriana Sabatini se grabó mientras elegía su look para salir y sus usuarios le hicieron una advertencia

“Hace mucho que tengo ganas de hacer un video de esto, porque me encanta ver a otras personas hacerlo. Así que vengan a vestirse conmigo”, anunció Oriana Sabatini en una nueva publicación de TikTok que rápidamente se viralizó. La joven publicó un video en el que mostraba los distintos looks que iba eligiendo para salir. Sin embargo, sus seguidores destacaron una particularidad de la grabación y le hicieron una llamativa advertencia paranormal.

A lo largo de los tres minutos de duración del video, Oriana se probó diferentes prendas para ver qué look le quedaba mejor. Primero, se puso un jean junto a una remera manga larga aunque, no conforme con la combinación, se cambió el pantalón por un pollera. “Ojo con esta pollera, siento que iría muy bien con estos zapatos que todavía no estrené”, anticipó e inmediatamente se mostró con el primer outfit.

Oriana Sabatini mostró la elección de su look y recibió una advertencia

Luego, volvió al jean original pero con un corsé blanco en la parte superior. Este cambio fue el definitivo. Contenta con su nueva vestimenta, Sabatini comentó: “Amo el corsé. Me voy a poner esto, solamente voy a ver con qué zapatillas”. La decisión fue más sencilla y se inclinó por un par blanco “un poco más elegante”.

Por último, Oriana escogió la cartera que llevaría a la cena con sus amigas. A pesar de los cambios de ropa y de las diferentes combinaciones que mostró, muchos usuarios prestaron atención a un detalle que se vio en el video pero que la protagonista jamás advirtió.

Tras publicar el posteo que sumó más de 476 mil likes y millones de visualizaciones, en los casi seis mil comentarios, sus seguidores le marcaron un movimiento espeluznante.

En un momento de su video, el televisor se movió y llamó la atención de sus seguidores TikTok: @orianasabatini

Mientras algunos opinaban sobre los looks elegidos por la cantante o le expresaban su admiración por su belleza, una usuaria destacó: “¿Alguien se dio cuenta de que se movió el tele solo atrás de ella?”. A continuación, otros seguidores que lo notaron se sumaron, en mayúsculas: “EL TELE SE MOVIÓ SOLO”. Y a partir de entonces, su publicación se colmó de mensajes y teorías paranormales.

Oriana suele interactuar con sus seguidores a través de las redes

Rápidamente, más seguidores de TikTok empezaron a notar lo sucedido y cada vez se fueron sumando más al debate de qué había ocurrido realmente en la habitación de Sabatini. Luego del minuto 1:35 cuando Oriana volvía a la toma de su cámara con un nuevo look, daba una vuelta para mostrar cómo le queda la pollera elegida junto a la remera manga larga y en ese preciso momento, se vio cómo el televisor giraba solo.

Un grupo de usuarios sostuvo que la pantalla se había movido por sí misma, mientras que otros, afirmaban la teoría de que Oriana le había dado un golpe con el codo. Sorprendida por la cantidad de mensajes de sus fanáticos, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini tomó cartas en el asunto y reveló el misterio paranormal de su habitación: “Lo moví yo jajaj no me hagan malviajar”.