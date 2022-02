El día que Mariana Nannis denunció en vivo a Claudio Paul Caniggia: “Fue violento conmigo”

Claudio Paul Caniggia, exestrella de la selección nacional de fútbol, fue citado este martes a prestar declaración indagatoria en la causa que le inició su exesposa, Mariana Nannis, por agresión física, amenazas y violación. En agosto de 2019, la exmujer del astro ya lo había denunciado, pero no en la justicia, sino en el programa de Susana Giménez. Lo hizo al relatar los detalles de una situación de violencia que aseguró haber sufrido por parte del futbolista cuando ambos se encontraban en Buenos Aires.

“Varias veces fue violento conmigo, no una vez”, dijo Mariana Nannis en el living del programa Susana Giménez (Telefe), luego de que la diva le preguntara si alguna vez Claudio Paul Cannigia había sido agresivo con ella. Era el domingo 25 de agosto de 2019, y Nannis visitaba a la diva en medio de los fuertes rumores de crisis en la pareja y cuando ya se empezaba a hablar del romance entre el exjugador y la modelo Sofía Bonelli.

Mariana Nannis y una serie de fuertes acusaciones contra Claudio Caniggia - Fuente: Telefé

En la larga entrevista, aquella noche Nannis se dedicó a contar muchas cosas que había mantenido ocultas sobre su marido -a pesar de los rumores, ella aseguraba entonces que no se habían separado. Así, la mamá de Alex, Charlotte, Axel y Kevin habló sin tapujos de “la relación del futbolista con las drogas”, de cómo se había desconectado de sus hijos y de “los maltratos que sufrió” ella por parte de él.

En ese contexto fue en el que Nannis relató una situación violenta que sufrió por parte de su (ahora) exmarido. La mujer no especificó entonces en qué año había sucedido el hecho de maltrato que sufrió, por lo que no puede establecerse si es el mismo que luego llevó a la justicia. Lo que coincide en ambos casos es el escenario: un conocido hotel de Puerto Madero.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se casaron 1988 y se divorciaron en 2019 Gerardo Viercovich - Archivo

“Situaciones (de violencia) hubo varias. Te cuento una. Estábamos en el (hotel) Faena. Él siempre salía. Hace varios años que tiene a un socio como representante y ahí empezó la hecatombe. Iba de viaje solo, a mí no me llevaban, yo era como un mueble de la casa, no le importaba nada”, narró entonces Nannis.

“Pasé a ser una molestia para él -continuó-. Claro, si tenés un socio que se va de joda todo el día con vos, y llevan p... y fiesta, es obvio que te va a molestar tu mujer. A un enfermo le gusta una prostituta drogadicta, no le gusta una mujer que respete, que no tome alcohol, no toma drogas, ni sale de noche”.

El crudo relato de Nannis

Luego de decir que ella había llegado a Buenos Aires a “rescatar” a su marido y que en ese momento no sabía dónde estaba, la conductora recondujo a Nannis para que contara la situación que había empezado a relatar. Fue cuando la producción puso en pantalla fotos de la cara de Nannis con marcas de violencia, y Susana le dijo: “No me digas que también te pegó porque me muero”.

“Sí”, contestó Nannis y comenzó con su relato: “Te cuento una situación de pegarte (sic). Él se iba con esta persona que es supuestamente manager y socio de él a quien no voy a nombrar. Ese día me dijo que iba a cenar a las nueve y le respondí que lo acompañaba, pero me respondió que no, que iba a molestar porque las mujeres no iban. ‘Te quedás acá. No voy a quedar como un b... llevándote a vos, cuando van todos solos’, me dijo”.

Mariana Nannis estuvo con Susana Giménez en 2019 mientras crecían los rumores de que estaría por divorciarse de Claudio Paul Caniggia

“Entonces pedí room service, para no comer abajo sola como la único en el restaurant (del hotel), y me quedé dormida. Cuando me desperté él no había regresado. Miré tres películas y seguía sin aparecer. Tres películas me comí”, continuó.

“Volvió cuatro y media y le dije: ‘¿Por qué venís a esta hora si te fuiste a las nueve de la noche? Yo no vine a la Argentina para ver cómo salís y yo me quedo como una imbécil, no funciona así’. Se lo decía llorando. ‘Para estar así, me voy a Marbella, a mi casa’, dije. El tipo le empezó a pegar a las paredes y me respondió que yo no era nadie para decirle a qué hora podía volver”, contó Nannis.

A continuación, la ex de Caniggia relató la parte más cruda del hecho: “Entonces me di media vuelta, me fui a la habitación, me senté en la cama y me puse a ver una revista. Él viene, se me puso al lado, me dijo: ‘Hija de p..., te voy a matar’, le pegó una trompada a la revista que salió volando y me empezó a tirar trompadas a la cara”.

“Tengo fotos de los golpes -continuó-. Me levanté como pude, estaba toda golpeada. Me fui al living y le dije: ‘¿Por qué me pegás? Voy a llamar a la policía para que te metan preso porque me pegaste y no se le pega a una mujer’. ‘Callate vos’, me dijo. ‘No me callo, voy a llamar a la policía’. Ahí me dijo que era amigo de Angelici, del Presidente (Macri), y que iba a durar dos minutos en la cárcel. ‘Además, ¿Sabés qué te va a pasar cuando salga de la cárcel? Tu cabeza va a rodar’, me decía”.

Mariana Nanni junto a Susana Giménez, en el programa de la diva, en agosto de 2019

“¿No hiciste la denuncia?”

Luego de escuchar el relato, Susana Giménez, conmovida, le preguntó a Nannis: “¿Y no hiciste la denuncia?”. “¿Qué querés, que me manden a matar?”, replicó la invitada. “No, no te manda a matar, es todo bla, bla, bla”. “Claro, ¿Y si sale? Lo sacan a los dos minutos porque tiene a todos sus amigos y después vuelve y me c... a trompadas peor”, concluyó Nannis.

En otro tramo de la entrevista, la exmujer del exdelantero de River y la selección contó que había perdido un embarazo a causa de otra situación de violencia a la que la sometió su ex, que en una discusión, según el relato, él la empujó contra un auto cuando ella estaba embarazada de dos meses y medio.

Claudio Caniggia fue citado a declaración indagatoria por una causa en la que su mujer lo denuncia por agresiones físicas, amenazas y violación

Nannis contó que al día siguiente comenzó a sangrar y finalizó en una clínica donde, aseguró, la habían sometido a un raspaje sin anestesia. “Después de aguantar tanta cosa, él mató a mi bebé”, sentenció entonces la mujer, protagonista de una entrevista que en aquel momento conmovió fuertemente a la opinión pública.

Por la denuncia realizada en la justicia por Mariana Nannis contra su exmarido, Caniggia deberá presentarse a declarar el próximo 22 de marzo. El hecho que se le imputa al exfutbolista ocurrió el 5 de mayo de 2018, en las instalaciones del Hotel Faena, en Buenos Aires.