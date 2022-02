Cómo están hoy Eloy y Alfonsina, los hijos de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Desde que comenzaron con su historia de amor en 2010, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia no tienen inconvenientes en compartir sus momentos de felicidad en familia y habitualmente acostumbran a reflejar el cariño que sienten por sus hijos, Eloy (10) y Alfonsina (4).

La pareja de artistas se conoció cuando el actor protagonizaba la tira Malparida y desde ahí todos los proyectos de vida fueron tomando forma. Si bien enfrentaron rumores de separación en diversos momentos, todo quedó justamente en eso, en versiones.

Tal y como lo hace en su cuenta de Instagram, la actriz suele hablar sobre la maternidad y siempre aprovecha para dejar en claro lo que siente por sus hijos. En el marco del Día de la Madre, Gandini compartió una tierna postal donde se la ve con ambos y aportó más detalles de sus personalidades.

Brenda Gandini reflexionó sobre la maternidad y compartió una postal de sus hijos Captura

“Con estos dos, hasta el infinito y más allá para siempre. Quiero abrazarlos, besarlos y apretarlos, pero el más grande ya me pide espacio y la pequeña ya empieza a negociar sus besos”, escribió la hija de Daniela Cardone.

Y reflexionó: “Nos celebro a todas en su día y nos abrazo en esta pandemia. Por maternidades libres, conscientes y deseadas”.

En declaraciones para la revista Para ti, la protagonista de Desnudos dejó más que claro que no tenía planes de agrandar la familia. Con respecto de si se viene el tercer hijo, aseguró: “¡No! Ya tengo dos, lo mejor de mi vida. Eloy tiene 10, Alfo 4 y estoy viviéndolo a pleno a partir de edades totalmente distintas”.

Asimismo, la artista también expuso las distintas relaciones que tiene con cada uno. “Con él hablo cosas hermosas y ella es mi compañera. Tenemos una relación muy unida y los quiero disfrutar. No sé si tengo ahora energías”, señaló.

Brenda Gandini junto a sus dos pequeños Captura

En esa línea, aclaró que en la actualidad tiene la mente ocupada en su trabajo. “Ahora quiero hacer proyectos que dejé de lado para ocuparme de la maternidad. Ya cumplí con la misión, aunque tendría cinco, por ahí en unos años me agarra la loca y quién te dice”, advirtió.

En otra oportunidad Brenda volvió a utilizar su cuenta de Instagram como espacio de reflexión y emocionó a todos con una fotografía que compartió con los dos niños. “Feliz día de la niñez hoy y todos los días. Deseando que se ponga el foco en darles una niñez con amor, responsable, cuidada y sobre todo escuchada. Alentarlos desde chicos a que puedan desarrollar su ser, sin tener que pertenecer a ningún estereotipo exigido por otros”, escribió el 16 agosto de 2020, precisamente en el cumpleaños número 9 de Eloy.

Brenda Gandini compartió una tierna postal con su hijo Eloy y su hija Alfonsina, en el marco del Día de la Niñez Captura

Por su parte, Gonzalo Heredia también se muestra con los niños y en sus redes sociales deja a entrever el notable crecimiento de cada uno. En una de las publicaciones más recientes, el actor mostró la casa de la familia y le dedicó unas palabras a su pequeño.

“Nada se compara con los espacios y momentos únicos que comparto con mi hijo”, escribió a la par de diversas postales donde se luce la vivienda, donde incentivan y educan a los dos para que puedan desarrollar sus actividades y juegos.

Gonzalo Heredia le dedicó unas palabras a su hijo Eloy Captura

En 2012, el actor concretó su sueño de volver a Munro, el barrio en el que nació. En aquel momento, ya había nacido su hijo y se mudaron a la vivienda, pero a solo dos semanas de haberse instalado sufrieron un violento robo y decidieron instalarse en un barrio cerrado, en la zona de Pilar.

“‘¿Querés que te lea [Alfonsina]?’, le pregunté. ‘Bueno’, me dijo y se acostó al lado mío. Cuatro minutos después se aburrió y se fue. Me acordé la última línea de la novela Noches Blancas de [Fiodor] Dostoievsky: ‘Dios mío, solo un instante de felicidad, ¿Eso no alcanza en una vida humana?’”, comentó el actor en otra postal de Instagram donde se ve junto a su hija, que se llama como la famosa poeta, compartiendo ese momento tan especial a su millón de seguidores.

Gonzalo Heredia en una reciente imagen con su hija Alfonsina Captura

En ese hogar es donde seguirán disfrutando y compartiendo cientos de momentos juntos, siempre priorizando la educación de sus hijos y también haciendo foco en los proyectos laborales de cada uno.