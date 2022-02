La acusación de Viviana Canosa contra Pablo Echarri y Vero Lozano: “La doble moral de este país es espantosa”

Tras la polémica que protagonizaron Viviana Canosa y L-Gante, por la que la conductora acabó denunciando por “violencia de género” al cantante y pidió un resarcimiento de 15 millones de pesos, algunos personajes del mundo del espectáculo criticaron a la periodista. No obstante, ella no dudó en contestarles y los cruzó con algunos duros comentarios en su programa.

En su editorial de Viviana con vos (A24), Canosa disparó: “Me encantaría decir que tenemos un Gobierno espectacular. Me encantaría, pero no lo tenemos, y yo no soy como Pablo Echarri, ¿eh? Yo por suerte cobro un sueldo y no necesito que nadie me diga lo que tenga que decir y mucho menos como tengo que pensar”.

Canosa apuntó contra Pablo Echarri por defender a L-Gante

“La doble moral de este país es espantosa, pero ellos son los que les hablan a los pobres. Los quieren un montón a los pobres, por eso los quieren más pobres”, aseguró Viviana al retomar la crítica que había hecho en la publicación contra el público de L-Gante tras el show en Tecnópolis. “No tengo marido valijero y L-Gante me dijo el otro día que mi ‘choma’ era pasivo. L-Gante, nunca en mi vida tuve un ‘choma’. Tuve maridos, tuve hombres, tuve parejas, tuve compañeros”, continuó.

“Así le hablan a una mujer. ¿Y qué dice Pablo Echarri? ‘Cada día lo quiero más a L-Gante’ ¿Y tu mujer? Milita el colectivo verde. Por mí, querelo todo lo que quieras, pero hace violencia de género. Pero es selectiva la violencia de género en este país”, remarcó. “Si yo fuera Thelma Fardín, me defienden. Como yo estoy del otro lado, que me joda. Me dijo L-Gante que yo tenía un ‘choma’ pasivo porque yo dije que este Gobierno te quiere pasivo, pobre, ignorante; defendiendo a tus hijos, no atacándolos”, concluyó Canosa.

Es que, en referencia al popular artista, el marido de Nancy Dupláa había twitteado: “Cada instante que pasa quiero un poquito más a L-Gante”. Como él, también defendió al cumbiero Iván Noble, quien comentó: “No disfruto la música de L- Gante, vengo de otro palo. Pero cuando leo a sus enemigos y detractores...me compraría todo sus discos. Si existieran las disquerías, claro está”.

El comentario de Pablo Echarri sobre L-Gante Twitter @echarripablo1

No obstante, Canosa no se descargó únicamente con Echarri, sino que, en su editorial, también apuntó, sin nombrarla, contra Verónica Lozano. En el inicio de su discurso habitual, la periodista lanzó: “Hay gente que viaja por el mundo… y nunca le falta el mate. Viste que se hacen los populares. Miren, ¿saben a dónde me fui yo de vacaciones? A una casa que queda en la provincia de Buenos Aires. No soy una conductora que esquía en Aspen”.

La demanda de Canosa contra L-Gante

El 13 de febrero L-Gante realizó un show gratuito en Tecnópolis al que asistieron 45 mil personas. Al día siguiente, Viviana Canosa se mostró furiosa por una foto que trascendió del recital donde aparece un menor al que se lo ve contento por estar ahí. “Sumiso, pasivo... pobre, bruto. Así te quieren”, escribió Viviana Canosa en su cuenta de Instagram y acompañó su posteo con la imagen de un niño durante el show de L-Gante.

Viviana Canosa y L-Gante se cruzaron a través de las redes sociales Archivo

El artista no dudó en responderle por el mismo medio. Por ello grabó un video donde le expresó: “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma, ¿qué te la agarrás con un pibito menor de edad para descargar tu odio asqueroso?”. “Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que iniciaré con mi letrado el Dr. Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente por violencia de género, como así también querella criminal por los delitos de calumnias e injurias”, informó Canosa en su cuenta de Twitter.

Sin dejar el tema ahí, compartió un segundo mensaje donde hizo referencia a los dichos del autor de la “Cumbia 420″ y expresó: “La agresión y la violencia es el recurso de los que carecen de argumentos. El límite a la libertad de expresión es la comisión de un delito”. Más tarde, trascendió que la periodista pedirá un resarcimiento económico que podría ascender a los 15 millones de pesos.