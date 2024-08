Oriana Sabatini sorprendió a todos al revelar el motivo por el que postergó su luna de miel con Paulo Dybala

Escuchar

El preciso decir que, probablemente, el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue uno de los eventos más importantes del año. Tras la boda, los recién casados volvieron a casa, pero después se separaron: mientras él regresó a los entrenamientos con la AC Roma, ella voló a los Estados Unidos con una amiga. En este contexto, la cantante reveló los motivos detrás de este “distanciamiento físico” y explicó por qué pospuso la luna de miel.

La cantante viajó a Chicago para asistir al Lollapalooza (Foto: Instagram @orianasabatini)

Las imágenes de la boda de Sabatini y Dybala aún hacen eco en las redes sociales. Muchos usuarios todavía comentan sobre el exclusivo vestido de Dolce & Gabbana que lució la novia y la impresionante decoración del salón. Además, tras la fiesta, tanto los novios como los invitados compartieron algunas postales de la velada, puesto que durante el casamiento no se podían usar los teléfonos celulares.

Tras la fiesta, la pareja regresó a su casa en Italia y se reunió con sus perros. Sin embargo, sus agendas tomaron rumbos diferentes. El futbolista tuvo que incorporarse a los entrenamientos de la Roma, mientras que la influencer tenía previsto un importante viaje. ¿El destino? Chicago. ¿Su acompañante? Una de sus íntimas amigas, Camila Agote.

Tras su casamiento, la artista se despidió de su marido y viajó a Chicago (Foto: Instagram @orianasabatini)

La influencer compartió las mejores postales de su estadía en Chicago (Foto: Instagram @orianasabatini)

Sabatini voló al estado de Illinois para asistir al Lollapalooza. El festival se realizó entre el jueves 1 y el domingo 4 de agosto en el Grant Park. Entre los artistas que se presentaron estuvieron Megan, Thee Stallion, SZA y The Killers, pero Oriana fue a ver a un grupo o mejor dicho a un artista en particular. En el último día del evento tocó Blink-182 y ella es fanática de su baterista: Travis Barker.

"Travis, pospuse mi luna de miel para verte", decía el cartel de Oriana (Foto: Instagram @orianasabatini)

La cantante viajó con una amiga a los Estados Unidos para disfrutar del festival (Foto: Instagram @orianasabatini)

Su fanatismo es tan grande que hasta llevó un cartel hecho a mano dedicado al músico. En letras grandes se podía leer: “Travis, I postponed my honeymoon to see you”, junto a muchos corazones. Esta frase, traducida al español, significa: “Travis, pospuse mi luna de miel para verte”. De esta manera, evidenció, además, que el viaje romántico con su marido tendrá que esperar.

Sabatini es fanática del baterista Travis Barker (Foto: Instagram @orianasabatini)

Durante los últimos días, la cantante compartió varias postales de lo que fue su increíble fin de semana en Chicago junto a sus amigas. Incluso mostró sus diferentes outfits. Uno de sus looks consistió en un top negro con unos shorts de jean, un cinturón de tachas y una chaqueta roja, mientras que otro fue un top rosa con unos shorts. Para ver a su banda favorita en vivo, en tanto, eligió una remera negra con recortes, unos shorts de jean rasgados y unas botas altas.

Así fue el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La intérprete de “Luna llena” y el campeón del mundo dieron el sí el sábado 20 de julio en una espectacular fiesta para 300 personas que se realizó en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Estuvieron sus familiares y amigos, entre ellos varias personalidades de la música y el deporte. La gran ausente fue la extenista Gabriela Sabatini, tía de la novia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron en Buenos Aires ante 300 personas (Foto/Instagram: paulodybala)

Tras el casamiento, los novios compartieron algunas postales y los fanáticos pudieron ver un poco de la intimidad del evento. Una de las cosas más llamativas fue el segundo vestido de la novia: un diseño corto en color blanco con corset y encaje que causó furor. Asimismo, más de uno se deslumbró con la espectacular torta de cuatro pisos que estuvo a cargo de Damián Betular. Sin dudas, lo que sorprendió a todos fue el cotillón: gorritos negros que decía “Mr. Dybala” y otros en color blanco con la frase “Mrs. Dybala”.

LA NACION