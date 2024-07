La particular forma en la que Oriana Sabatini se habría enterado de que su tía Gabriela no iría a su boda

Escuchar

Este sábado 20 de julio se llevará a cabo uno de los casamientos más importantes del año: el de Oriana Sabatini y Paulo Dyabala. La pareja se prepara para dar el sí en un campo de la provincia de Buenos Aires, delante de sus familiares y amigos. No obstante, hay una persona muy importante que no participaría de este gran momento. ¿Quién? Gabriela Sabatini, tía de la novia.

Si bien hace un tiempo la propia cantante dejó entrever que su tía estaría presente en su casamiento, en las últimas horas la presencia de la extenista se puso en duda. El martes en LAM (América) Yanina Latorre reveló la particular manera en la que se enteraron de que Gabriela no asistiría a la boda de su sobrina.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan este fin de semana en Buenos Aires Instagram @orianasabatini

Hace bastante que los rumores de una supuesta mala relación de la extenista con su hermano y su cuñada comenzaron a resonar. Si bien ellos supieron disiparlos, lo cierto es que, aparentemente, las cosas serían más delicadas de lo que uno podría suponer, al punto tal que Gabriela habría decidido no volar a la Argentina para el casamiento de Oriana y Paulo. “Si no pasara nada, ella vendría a la boda”, dijo Yanina Latorre y contó cómo se enteraron de la presunta ausencia de una invitada clave.

“A la boda la organiza una wedding planner, que en este caso es Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”, dijo la panelista y continuó: “¿Sabés como se enteran de que Gaby no va? Ni siquiera es que se hablan, la wedding planner, la que te llama para el RSVP (confirmar asistencia), la llamó para el ‘asisto o no asisto’ y ella contestó ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar”. En este sentido, Latorre comentó que desconocía si la extenista fue invitada sola o con su pareja.

Según Yanina Latorre, Gabriela Sabatini no asistiría al casamiento de su sobrina Instagram @ovasabatini

Momentos antes, Yanina, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción, dio detalles de cómo se habría desatado el supuesto conflicto entre el clan Sabatini. “Oriana pobrecita es la víctima porque siempre fue su tía predilecta, de hecho en un momento eran muy unidos. El tema es que la parte Sabatini argentina no quiere a la pareja de Gaby, que están hace mil años y viven en Suiza, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”.

Según Latorre, el entorno directo de Gabriela, le contó que a la extenista le habría molestado el hecho de ver “cómo pagaba todo”. “Mientras estaba su mamá (Beatriz Garófalo) viva, tenía el departamento de Miami, el de acá y no le importaba. Pero, cuando murió la mamá, ella fue al departamento para repartir y ver que se hacía con los recuerdos; no es por el valor de una cartera o un anillo, porque imagino que Sabatini no los necesita, sino porque cuando llegó, ellos [Osvaldo y Catherine] creyeron que todo eso quedaba para ellos. Ella sintió una falta de respeto y ahí se pudrió todo”, dijo y dio cuenta de que esto quizás generó “un tipo de disputa” familiar.

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini

“Gaby no lo va a contar nunca por qué no es mediática, los amigos de ella no quieren al clan Cathy-Ova, pero también Cathy y Ova dejan entrever como ‘yo nunca fui amiga, nunca estuvo en mi diaria’”, concñuyó.

