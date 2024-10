Choque de estrellas: siete famosos argentinos que se cruzaron con celebridades de Hollywood y no pudieron evitar pedirles una foto

Y de repente, esa persona que tanto admiran está ahí, a unos pasos de distancia. El pulso se acelera, sienten vergüenza, pero no pueden dejar pasar la oportunidad. Se acercan y con la voz bajita, le piden si por favor pueden sacarse una foto juntos. A millones de personas les ha pasado a lo largo del tiempo, sin distinción de género, clase, religión o color de piel. Y, al parecer, la fama tampoco sirve como antídoto al virus del fanatismo.

María Becerra le pidió una foto al actor estadounidense Adam Sandler

Este mes, María Becerra sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores de Instagram cuando, en medio de su gira mundial y de su paso por los Estados Unidos, compartió una serie de fotografías y videos junto al actor Adam Sandler , a quien se encontró por casualidad caminando por las calles de Nueva York. “ Hoy cumplí un sueño ”, señaló “la nena de Argentina”.

“Mi actor favorito desde que soy chiquita”, reveló la cantante. Siempre transparente, Becerra dejó entrever cómo fueron los momentos previos a que el inesperado encuentro quedara plasmado para siempre. En el video de 17 segundos que acompaña a las dos fotografías, se alcanza a escuchar a la intérprete de “Automático” abordando al protagonista de Son como niños. Con algo de vergüenza se la escucha comentar que días atrás había sido invitada al programa televisivo de Kelly Clarkson y que por eso se encontraba allí, en Nueva York. Sandler, entonces, la felicita y accede a tomarse una serie de fotografías con ella.

Una misión posible

Darín con Tom Cruise y con Butler, el actor de Elvis https://www.instagram.com/stories/ricardodarinok/3037817572515584792/

En 2023, Argentina, 1985 fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Y si bien su protagonista, Ricardo Darín, y su director, Santiago Mitre, no lograron traer la estatuilla, lograron volverse con un codiciado souvenir. Es que, a pesar de su bajo perfil y de que en más de una oportunidad dejó en claro que no se siente seducido por las luces de Hollywood, el actor de El secreto de sus ojos y el realizador concurrieron al tradicional almuerzo en honor a los nominados en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills y no pudieron contenerse.

Allí se encontraron con muchos actores y directores famosos y sucumbieron a la tentación de sacarse una foto junto a algunos de ellos. Uno de sus elegidos fue Tom Cruise. “Con Ricardo Darín no pudimos decir que no”, escribió con ironía Mitre junto a la imagen que compartió en sus redes y en la que se los puede ver a los tres muy sonrientes.

Casi latina

La foto viral de Anya Taylor-Joy junto a Peter Lanzani.

Cuando el mismo film compitió en la entrega de los premios Critics Choice Awards 2023, el otro protagonista de la película, Peter Lanzani, también se convirtió en un fan más. El actor se cruzó en la ceremonia con la actriz estadounidense Anya Taylor-Joy, que vivió su infancia en la Argentina, y ambos posaron muy sonrientes. Una usuaria de Twitter dio a conocer la fotografía y en cuestión de minutos, la imagen se volvió viral.

Un momento sagrado

En junio de este año, el Papa Francisco recibió a un grupo de destacados comediantes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Entre los artistas que fueron convocados se encontraban los estadounidenses Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O’Brien, Chris Rock. Whoopi Goldberg y el crédito local, Malena Guinzburg.

Fiel a su estilo, Guinzburg contó sin demasiado protocolo los pormenores de aquella visita, los regalos que le llevó al sumo pontífice y las peripecias que tuvo que llevar a cabo para solventar los gastos del viaje y la estadía. Sin embargo, más allá de que se mostró muy agradecida por la invitación y por el encuentro con el líder de la iglesia católica, la comediante compartió en sus redes sociales un video con su ídolo, Fallon . En el clip se ve cómo ella se acerca al conductor, le dice que es de la Argentina y él posa, creyendo que van a sacarse una foto. Cuando ella le explica que está grabando, él comienza a entonar “No llores por mí Argentina”, el tema principal de la ópera rock Evita. “Malena choluleando como nunca. Pero, qué quieren que les diga, no se podía evitar” , escribió la hija del recordado Jorge Guinzburg junto al clip, que compartió en sus redes sociales.

De la Argentina para el mundo

Graciela Alfano se encontró con Matthew McConaughey

En octubre de 2016, una imagen Graciela Alfano llegó a la portada del Independent . No fue por un hito artístico ni por su eterna belleza, sino por la expresión que la diva puso al encontrarse, de casualidad, con Matthew McConaughey en las calles de Nueva York.

“La expresión de esta mujer al cruzarse con Matthew McConaughey es la de todos nosotros”, reza el epígrafe de la foto en la que se ve a la actriz de La nona junto al protagonista de Interestelar. Cuando le avisaron que había sido fotografiada junto a su colega estadounidense, Alfano compartió la imagen en sus redes y dio detalles del contexto en el que se produjo el inesperado encuentro: “Mi cara (tipo whaaaat?) mientras Matthew McCaunghey (lengüita wolverina) entraba a nuestro hotel”.

Puerta a puerta

En Londres, Malena Solda le tocó la puerta a Emma Thompson en su casa y para su sorpresa le abrió la actriz KENA BETANCUR - AFP

Malena Solda saltó a la fama, en plena adolescencia, en la piel de Silvana, la atolondrada del grupo de amigas de Montaña Rusa. Tenía apenas 16 años y la convicción de que quería dedicarse a la actuación el resto de su vida. En un alto de las grabaciones, viajó a Londres a tomar un seminario de teatro , y al volver, su compañero de elenco, Horacio Peña, le preguntó si le había ido a tocar el timbre a su ídola, Emma Thompson.

Por supuesto que su itinerario no había incluido el hogar de la protagonista de Sensatez y sentimientos, pero la ocurrencia de Peña quedó en alguna parte de su inconsciente. Por eso, al año siguiente volvió al Reino Unido y, sin dudarlo, averiguó dónde vivía Thompson, se dirigió hacia allí y golpeó su puerta. “Ella abrió la puerta y salió. Me saludó y yo pensé: ‘Hablo ahora o callo para siempre’. Entonces, le dije: ‘Hola, soy Malena’. Ella me dijo que estaba en medio de una conversación muy profunda con su mamá y que no me podía atender, pero que si quería me firmaba un autógrafo. Yo quería charlar con ella sobre la actuación, y no sabía muy bien qué decirle. Y nos sacamos una foto”, recordó la actriz hace algunos años.

Foto de sábado por la noche

Adrián Suar, uno de los afortunados en encontrarse con John Travolta en el país

En agosto de este año, John Travolta visitó la Argentina. El protagonista de Grease disfrutó primero de los mejores paisajes de la Patagonia y luego voló hacia Buenos Aires. Allí, se hospedó en la Mansión del Four Seasons y por las noches, cenó en los restaurantes más exclusivos de la ciudad.

En una de sus salidas, se cruzó con Adrián Suar , quien ni lerdo ni perezoso, subió una postal del encuentro a sus redes. “Hablamos mucho de cine, pero ambos coincidimos en charlar sobre nuestra verdadera pasión: el baile. Me dio algunos consejos para la pista”, ironizó el actor.